Von Gerhard Fischer

Ein Fußballspiel besteht, wie das richtige Leben, aus einem Konglomerat von Szenen. Es gibt einzelne Situationen (und Menschen), die den Lauf der Dinge entscheidend verändern können. Lars Lokotsch, der 1,90 Meter große Stürmer des FSV Zwickau, sprang am Samstag in die Höhe und rammte Niklas Lang die Stollen gegen die Brust. Lokotsch wollte den Ball treffen, er hatte den Löwen nicht gesehen, aber seine Aktion war so brutal, dass er die rote Karte sah und Lang, dem die Luft wegblieb, ausgewechselt werden musste (47. Minute). Zwickau, nunmehr zu zehnt, verlor seine 1:0-Führung - und das Spiel gegen den TSV 1860 München 1:3.

Michael Köllner, der Trainer der Löwen, gab nach dem Spiel ein merkwürdiges Interview bei Magenta Sport. Nach den branchenüblichen Floskeln ("meine Mannschaft hat sich nach zwei Niederlagen vom Druck befreit", "die rote Karte war der Knackpunkt, danach haben wir das Spiel dominiert") bewies er einmal mehr, dass er momentan eine eigensinnige Sicht auf die Leistungsstärke und die Gesamtsituation der Münchner Löwen hat. Zuletzt hatte er ja, ziemlich exklusiv, die Meinung vertreten, das Spiel gegen Halle (0:2) sei ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Spiel gegen Türkgücü (1:2) gewesen. Robert Reisinger, der Präsident der Löwen, hatte danach gesagt, er sei "wohl in einem anderen Stadion gewesen". Vulgo: Was redet der Köllner denn da?

"Unter normalen Umständen haben wir keine Chance", sagt Köllner zum Kaiserslautern-Spiel

Nun also stand Köllner in Zwickau vor dem Mikrofon und meinte, Merveille Biankadi, der diesmal ein starker Joker war, habe schon gegen Halle gut gespielt. Biankadi war gegen Halle, mit Verlaub, richtig schlecht; das dürfte jeder gesehen haben, der im Grünwalder Stadion gewesen ist. Reisinger. Die Zuschauer. Biankadi selbst. Und Köllners Rede wurde noch seltsamer. Als er nach dem nächsten Gegner - am Dienstag kommt Kaiserslautern - gefragt wurde, sagte er diese fast devoten, auf jeden Fall für einen Fußballtrainer, der Mut machen sollte, höchst ungewöhnlichen Sätze: "Unter normalen Umständen haben wir keine Chance. Der Spielausgang ist eigentlich klar. Lautern hat im Winter Terrence Boyd geholt, das zeigt die Ambitionen."

Womit man bei den Ambitionen des TSV München von 1860 angelangt wäre. Es wird ja seit Wochen im Verein, in den Medien und in den Fanforen darüber diskutiert (oder besser: auf fast kindische Art und Weise darüber gestritten), ob Sechzig nun das Ziel ausgegeben hatte, in dieser Saison aufzusteigen. Köllner, von dem gesagt wird, dass er alles liest, was über 1860 geschrieben steht, nahm am Samstag darauf Bezug und sagte, er habe in der Winterpause explizit nicht vom Aufstieg gesprochen.

In der Winterpause nicht. Aber vor der Saison schon. Und das müsste gelten, schließlich gibt man ein Saisonziel aus, wenn eine Saison beginnt.

Köllners Winterpausen-Aussage lässt trotzdem tief blicken. Im Dezember hatte nämlich Sascha Mölders den Verein verlassen (müssen), und in dieser Woche sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in einem Interview, er habe nur 50 000 Euro zur Verfügung gehabt, um Ersatz zu besorgen. Für 50 000 Euro kriegt man ein neues Auto, aber keinen Terrence Boyd. Übrigens sagte Reisinger, ebenfalls in einem Interview in dieser Woche, dass der Kader vielleicht nicht passend zusammengestellt worden sei. Dafür zuständig sind Gorenzel und Köllner.

Worum geht es also derzeit bei 1860? Um Schuldzuweisungen? Und darum, dass sich die Beteiligten öffentlich rechtfertigen?

Im Laufe der ersten Hälfte wird Zwickau besser und Sechzig spielerisch schlechter

Zurück zum Sportlichen: 1860 begann in Zwickau gut, die Körpersprache passte, aber im Laufe der ersten Hälfte wurde Zwickau besser und Sechzig spielerisch schlechter, und in der 35. Minute gelang Dominic Baumann mit einem Drehschuss aus sechs Metern das 1:0 für die Schwäne. Jawohl, so wie die Sechziger Löwen heißen, so heißen die Zwickauer Schwäne; ihr Maskottchen hört auf den Namen Schwan Robert, was bei älteren Münchnern lustige Assoziationen weckt, denn so hieß einmal der Manager des FC Bayern.

Nach dem Platzverweis gegen Lokotsch brauchte Sechzig eine gewisse Zeit, um sich zu sortieren. Köllner wechselte offensiv, er brachte Erik Tallig und Biankadi, was sich auszahlte, denn Tallig und Richard Neudecker bereiteten Biankadis 1:1 vor (68.); vier Minuten später stellte Marcel Bär auf 1:2. Danach scheiterten Dennis Dressel, Biankadi, Yannick Deichmann, Bär und Tallig am großartigen Tormann Johannes Brinkies, ehe der gleichfalls eingewechselte Kevin Goden in der Nachspielzeit das 3:1 erzielte. Bär sagte nach dem Schlusspfiff, die Mannschaft habe bewiesen, dass sie "eine Einheit ist". Immerhin.