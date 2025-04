Einst spielte er in der Nationalmannschaft und in der Champions League, zuletzt bei Union Berlin keine Rolle mehr: Kevin Volland kehrt zu den Löwen zurück. Geschäftsführer Werner hofft, dass die Verpflichtung sich positiv auf die Kaderplanung auswirkt.

Von Christoph Leischwitz

Die Vorstellung des spektakulärsten Transfers seit Jahren begann mit einer Schweigeminute. Vielleicht passe es ja in gewisser Weise ganz gut zu 1860 München, dass „Trauer und Freude ganz nah beieinander liegen“, sagte Geschäftsführer Christian Werner. Ein großer Sechziger wie Werner Lorant geht für immer, und keine 24 Stunden später kehrt ein großer Sechziger wieder. So mancher mag es gar für passend halten, dass das Ableben eines der bedeutendsten Trainer der Vereinsgeschichte und die Rückkehr eines an den großen Fußball verlorenen Sohnes genau in das Hochfest der katholischen Kirche fällt. Wie anders als völlig überhöht kann die Nachricht aufgenommen werden, dass Stürmer Kevin Volland ab dem kommenden Sommer wieder ein blaues Trikot mit der Rückennummer 31 tragen wird? „Soviel Positives auf einmal ist ja kaum noch auszuhalten“, frohlockt im Forum des Fanblogs sechzger.de der User Loewe 2004 mit Blick auf zuletzt vier Siege in Serie.