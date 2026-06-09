Im eskalierten Streit mit dem Stammverein des TSV 1860 München hat Investor Hasan Ismaik erneut den Anwalt gewechselt. Und das neue Gesicht auf der Löwen-Bühne ist ein alter Bekannter: Peter Gauweiler, 76, hat nun die Aufgabe, für Ismaiks Firma HAM gegen die Kündigung des Kooperationsvertrags durch den Verein vorzugehen und den Fortbestand der gemeinsamen Spielbetriebsgesellschaft einzufordern. Diese Profifußball-KGaA ist von der Insolvenz bedroht, nachdem sie nach der Vertragskündigung kein Spielrecht mehr und somit ihre Geschäftsgrundlage verloren hat.