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TSV 1860 MünchenPeter Gauweiler vertritt jetzt Hasan Ismaik

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Peter Gauweiler ist der neue Anwalt von Hasan Ismaik.
Peter Gauweiler ist der neue Anwalt von Hasan Ismaik. dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Ein bekanntes Gesicht fürs 1860-Theater: Der frühere CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler kämpft im Namen des Investors gegen die Kündigung des Kooperationsvertrags.

Von Markus Schäflein

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Im eskalierten Streit mit dem Stammverein des TSV 1860 München hat Investor Hasan Ismaik erneut den Anwalt gewechselt. Und das neue Gesicht auf der Löwen-Bühne ist ein alter Bekannter: Peter Gauweiler, 76, hat nun die Aufgabe, für Ismaiks Firma HAM gegen die Kündigung des Kooperationsvertrags durch den Verein vorzugehen und den Fortbestand der gemeinsamen Spielbetriebsgesellschaft einzufordern. Diese Profifußball-KGaA ist von der Insolvenz bedroht, nachdem sie nach der Vertragskündigung kein Spielrecht mehr und somit ihre Geschäftsgrundlage verloren hat.

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