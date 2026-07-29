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TSV 1860 MünchenWas in den irren Monaten vor dem Lizenzentzug passierte

Lesezeit: 5 Min.

Seine Vertreter lösten hinter den Kulissen mal wieder Aufregung aus: Hasan Ismaik.
Seine Vertreter lösten hinter den Kulissen mal wieder Aufregung aus: Hasan Ismaik. Ulrich Wagner/Imago

Wie ein Vertreter von Investor Ismaik bei den Löwen die Macht an sich reißen wollte – und sogar die Abschaffung von Stehplätzen erwog. Neue Einblicke in das Chaos, das zum Zwangsabstieg des TSV 1860 führte.

Von Markus Schäflein

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2,7 Millionen Euro fehlten dem TSV 1860 München am 3. Juni, dem „Schwarzen Mittwoch“, zum Erhalt der Lizenz für die dritte Fußball-Liga. Der jordanische Investor der Löwen, Hasan Ismaik, hatte entsprechende Darlehen gekündigt; danach hatten sich Ismaiks Vertreter und die Repräsentanten des Stammvereins nicht mehr auf einen neuen Darlehensvertrag geeinigt. Der TSV 1860 wurde in die Regionalliga herabgestuft, derzeit läuft ein Insolvenzeröffnungsverfahren.

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