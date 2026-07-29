Wie ein Vertreter von Investor Ismaik bei den Löwen die Macht an sich reißen wollte – und sogar die Abschaffung von Stehplätzen erwog. Neue Einblicke in das Chaos, das zum Zwangsabstieg des TSV 1860 führte.

2,7 Millionen Euro fehlten dem TSV 1860 München am 3. Juni, dem „Schwarzen Mittwoch“, zum Erhalt der Lizenz für die dritte Fußball-Liga. Der jordanische Investor der Löwen, Hasan Ismaik, hatte entsprechende Darlehen gekündigt; danach hatten sich Ismaiks Vertreter und die Repräsentanten des Stammvereins nicht mehr auf einen neuen Darlehensvertrag geeinigt. Der TSV 1860 wurde in die Regionalliga herabgestuft, derzeit läuft ein Insolvenzeröffnungsverfahren.