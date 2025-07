Hasan Ismaik entlässt nach dem gescheiterten Anteilsverkauf alle seine Aufsichtsräte, sogar seinen Bruder. Unter den Nachfolgern ist ausgerechnet der frühere Chef der investorenkritischen Fanvereinigung „Pro 1860“ - aus guten Gründen.

Von Markus Schäflein und Philipp Schneider

Ein Besuch von Hasan Ismaik in München geht selten ohne einen großen Knall vonstatten, und auch diesmal löste der Mitgesellschafter des TSV 1860 einiges Aufsehen aus. Am Sonntag kam er nach München und traf umgehend den neuen Präsidenten des Fußball-Drittligisten, Gernot Mang. Am Montag erschien Ismaik auf der Geschäftsstelle, um nach dem gescheiterten Verkauf seiner Anteile einen kompletten Neustart zu verkünden, auch auf seiner Seite: Alle drei Aufsichtsräte, die Ismaik bislang vertraten, müssen gehen – neben seinem Anwalt Andrew Livingston und dem früheren MAN-Betriebsratschef Saki Stimoniaris sogar Ismaiks Bruder Yahya.