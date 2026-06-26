Zu den weniger bekannten Nebenwirkungen einer Insolvenz gehört offensichtlich eine Variante des Mutismus, eine seltene Art des zwanghaften Schweigens also. Diese tritt meist schlagartig auf. Als etwa Geschäftsführer Maximilian Kothny am 26. Januar 2022 den Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für Türkgücü München stellte, erzählte er zuerst niemandem davon, erst fünf Tage später erfuhren es die Spieler. Das kickende Personal litt natürlich besonders, dass seine berufliche Zukunft ungeahnt in ein Loch der Ungewissheit fiel. Diese Ungewissheit, erzählten damals viele, sei das Schlimmste gewesen. Niemand vom Verein habe sie angerufen, alles habe man aus der Presse erfahren. Zwar zeigten einige Verständnis dafür, da die Vereinsspitze selbst nicht wusste, wie es weitergeht. Man hätte sich aber sogar über einen Anruf gefreut, um einfach zu erfahren: Tut mir leid, wir wissen nichts, melden uns aber, sobald etwas feststeht.

TSV 1860 München : Das Insolvenzverfahren ist eröffnet Das Amtsgericht beruft im Fall des TSV 1860 den vorläufigen Insolvenzverwalter: Es ist der Münchner Max Liebig, der bereits die Fälle Türkgücü und Alfons Schuhbeck betreute. Von Heiner Effern ...

Und genau so war es in den vergangenen Tagen beim TSV 1860 München: Selbst am Freitag, zwei Tage nach der offiziellen Eröffnung des Insolvenzverfahrens, hatte sich beim Gros der Spieler niemand gemeldet – seit Wochen herrscht Funkstille. Die Tatsache, dass es vereinzelte Ausnahmen gibt, lindert die Ungewissheit nicht gerade: Wenn zum Beispiel mit Kevin Volland gesprochen wurde, was bedeutet das dann für die Zukunft eines anderen Spielers, der seit Wochen auf einen Anruf wartet, auf ein Signal?

„Ich muss fairnesshalber sagen, dass mit mir vielleicht ein bisschen mehr kommuniziert wird“, hatte Ex-Nationalspieler Volland der Abendzeitung gesagt. Es sei aber noch alles offen. Und nach allem, was aus dem Umfeld der Mannschaft zu hören ist, soll es noch zwei, drei weitere Spieler geben, auf die der Verein bereits zugegangen ist. Dazu könnte auch Florian Niederlechner gehören, der seit geraumer Zeit das Gerücht nicht ausräumt, wonach er den Löwen für eine Regionalliga-Saison treu bleibt – auf Nachfrage wollte der 35-jährige Angreifer nichts sagen. Tunay Deniz hatte schon von sich aus erklärt, dass er gerne bleiben würde – für den in der Drittliga-Rückrunde schmerzlich vermissten Kreativspieler könnte ein Re-Start in Liga vier sinnvoll sein, um nach einem Kreuzbandriss Spielpraxis zu sammeln.

Es gibt einige Parallelen zur Insolvenz von Türkgücü, aber auch viele Unterschiede. Während 2022 recht schnell klar war, dass der Spielbetrieb zunächst weitergeführt wird (letztlich waren es zwei Monate), ist bei Sechzig immer noch völlig offen, wer zum Saisonstart in vier Wochen überhaupt zum Kader gehören wird. In den kommenden Tagen wird der vorläufige Insolvenzverwalter Max Liebig prüfen und mit Geschäftsführer Manfred Paula absprechen, wer über den 30. Juni hinaus in der Profifußballgesellschaft (KGaA) bleiben soll und wird. Vor dem Hintergrund des Insolvenzantrags und des mangelnden Spielrechts stellt sich schließlich die Frage, ob sie überhaupt fortführbar ist.

Es ist völlig offen, wer zum Kader gehören wird – viele der Drittliga-Profis haben keinen Vertrag für die Regionalliga

Viele der Drittliga-Profis haben ohnehin keinen Vertrag für die Regionalliga, es geht vorrangig um Akteure der bisherigen U21 und U19. Die Spieler werden gleichzeitig prüfen, ob sie weiterhin entweder einen Anspruch auf eine Anstellung haben oder ob es ihnen möglich ist, außerplanmäßig zu kündigen. Wenn sie weiter für Sechzig spielen wollen, wird ihr Vertragspartner wohl die neu gegründete Spielbetriebsgesellschaft des Stammvereins sein.

„Ich möchte aktuell wenig Aussagen tätigen, weil die ganze Sache unglaublich komplex ist“, sagt Torwarttrainer und Keeper René Vollath. Der 36-Jährige ist in zwei speziellen Feldern ein echter Experte. Erstens in Sachen Insolvenz: Sowohl mit dem KFC Uerdingen als auch bei Türkgücü München hat er besagte Phasen der Ungewissheit miterlebt.

„Ich war schon froh, als ich jetzt den Namen Max Liebig gehört habe“, sagt Vollath über jenen vorläufigen Insolvenzverwalter, der auch die Türkgücü-Insolvenz abwickelt – diese könnte laut Liebig übrigens Ende des Jahres beendet sein. „Er hat sich damals bei Türkgücü sehr schnell um die Interessen der Spieler gekümmert, er hat uns in einer harten Zeit ein bisschen Hoffnung und Halt gegeben“, erklärt Vollath. Seine zweite Expertise: Sowohl mit Uerdingen als auch später mit der SpVgg Unterhaching erlebte er den Aufstieg in die dritte Liga, er kennt die Kommentare der Dorfplatz-Zuschauer und kann vor den Psycho-Fallen warnen, in die ein Dauerfavorit tappen kann, wenn man durch die kleinen Stadien tingelt. Der Wahlmünchner wäre zudem in seiner Doppelfunktion als Trainer und Spieler wertvoll für Sechzig.

Überhaupt, der Trainerstab: Vermutlich wird in den kommenden Wochen weiter der U21-Coach Alper Kayabunar als Chefcoach agieren. Offiziell gab es auch zu Markus Kauczinski noch keine Äußerung von der Grünwalder Straße, doch aus dem Vereinsumfeld ist zu hören, dass man sich bereits verabschiedet habe. Es ist nicht bekannt, wie viele Spieler aus dem Kader der Vorsaison gerne bei Sechzig bleiben würden. Verteidiger Siemen Voet jedenfalls nicht, er gab am Freitag seinen Wechsel zum 1. FC Saarbrücken bekannt. Sechzigs erfolgreichster Angreifer der vergangenen Saison, Sigurd Haugen, hatte sich schon vergangene Woche dem 1. FC Nürnberg angeschlossen.