Von Christoph Leischwitz

Es gibt in der laufenden Saison der dritten Fußball-Liga einige Spieler, die es schon auf zehn gelbe Karten gebracht, ergo auch schon zwei Gelbsperren abgesessen haben. Einer von ihnen ist der Kaiserslauterer Abwehrspieler Boris Tomiak, der am vergangenen Wochenende zusehen musste, als sein Team 2:1 gegen den SC Verl gewann; dafür ist er an diesem Dienstagabend auswärts bei 1860 München (19 Uhr) wieder dabei. Nicht dabei ist hingegen Richard Neudecker wegen seiner zweiten Gelbsperre; und das, obwohl er hochoffiziell erst fünf gelbe Karten gesehen hat. Der Grund ist ein "Fehler im DFB-System", wie die Sechziger es am Montag formulierten.

Während Trainer Michael Köllner in erster Linie resigniert wirkte, ärgerte sich Sechzigs Geschäftsführer Günther Gorenzel am Montag grün und blau - zumal es sich bei Neudecker fraglos um einen der wichtigsten Spieler handelt. Er formulierte es zwar ein wenig höflicher, doch letztlich warf er dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) Verantwortungslosigkeit vor. Unbestritten ist, dass der DFB einen Fehler gemacht hat - die Frage ist lediglich, wem dieser Fehler hätte auffallen müssen. "Aus meiner Sicht macht es sich der DFB sehr einfach", findet jedenfalls Gorenzel.

Kulanterweise hätte der DFB den Sechzigern Bescheid geben können

Neudecker hatte im Januar, beim Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (3:2), in der 73. Minute Gelb gesehen. Der DFB hatte allerdings Milos Cocic als Gelbsünder in seine Datei eingespeist. Neudecker hat die Rückennummer 31, Cocic die 30, offensichtlich war beim Eintragen jemand in der Zeile verrutscht. Muss so gewesen sein, denn Cocic war in der Partie gar nicht zum Einsatz gekommen.

Seine erste (vermeintliche) Gelbsperre saß Neudecker Ende Januar gegen Viktoria Berlin ab, weil der TSV davon ausging, er sei gesperrt. Kulanterweise hätte der DFB den Sechzigern Bescheid geben können, dass Neudecker spielen darf; oder kontrollieren können, ob die Aufzeichnungen der Sechziger nicht vielleicht richtig sind. Doch das Wort Kulanz taucht in der Spielordnung nicht auf. Sechzig hingegen ist verpflichtet, den Spielerstatus im DFB-System zu prüfen.

Gorenzel wurde in seiner DFB-Kritik noch grundsätzlicher, denn es sei ja schon das zweite Mal passiert, dass der Verband den Löwen Steine in den Weg lege. Nach dem Pokal-Achtelfinale gegen den Karlsruher SC (0:1) war es zu einem massiven Corona-Ausbruch bei den Sechzigern gekommen. Höchstwahrscheinlich deshalb, weil die Dopingprobe, bei der sich Spieler beider Teams im selben Raum aufhielten, "ohne FFP2-Maskenpflicht durchgeführt wurde", wie Gorenzel nun erklärte, "da muss mir einer erklären, wo die Sinnhaftigkeit steckt". Man bekomme vom DFB wahnsinnig viele Dinge vorgeschrieben; sinngemäß fand Gorenzel, dass die Selbstverpflichtung beim DFB den Ansprüchen an andere arg hinterherhinke. Übrigens ist Neudecker im Online-Spielbericht des DFB gegen Wiesbaden mittlerweile als Gelbsünder verzeichnet.

Ein trotziger Sieg könnte sogar das Aufstiegsrennen noch einmal spannend machen

Nun also Neudeckers zweite Sperre, die nicht anfechtbar ist, nach einer gelben Karte am Samstag beim 3:1-Sieg gegen Zwickau. Wie schwer dieser Ausfall nun wiegt? "Schwer", sagte Köllner knapp, der nicht nur wegen Neudeckers Fehlen die aufstiegsambitionierten Lauterer zum Favoriten erhob. Zumindest muss sich die Saison der Löwen nicht schon verfrüht der Langeweile hingeben nach solchen Vorfällen. Im Gegenteil, ein trotziger Sieg könnte das Aufstiegsrennen sogar noch einmal spannend machen, zumal die Sechziger noch einmal Boden gut machen würden, falls das insolvenzbedrohte Stadtrivale Türkgücü aus der Wertung genommen wird - gegenüber Lautern zum Beispiel würde man zwei Punkte aufholen.

Schwer wird es allemal, Köllner bescheinigt der Lauterer Defensive eine "Ausnahmestellung" in der Liga, mit gerade einmal 16 Gegentoren. Fehlen wird am Dienstagabend auch Niklas Lang, der laut Köllner noch Schmerzen und Atembeschwerden hat - Lang war vom Zwickauer Lars Lokotsch in die Brust getreten worden. Dem Vernehmen nach droht dem Sechzig-Kapitän Lex bei der nächsten gelben Karte übrigens eine Sperre.