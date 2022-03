Der TSV 1860 München hat den Vertrag mit Stammtorhüter Marco Hiller verlängert. Der 25-Jährige hat seit seinem Profidebüt für die Sechziger 2017 insgesamt 176 Spiele in der ersten Mannschaft absolviert, in denen er in 55 Partien ohne Gegentreffer blieb. Zuvor hatte Hiller, der von seinem Jugendverein FC Grün-Weiß Gröbenzell als Elfjähriger zum TSV 1860 gewechselt war, alle Jugendteams der Münchner durchlaufen. "Marco ist ein absoluter Leistungsträger, der sich auch durch die sehr gute Trainingsarbeit mit unserem Torwart-Trainer Harry Huber in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat", sagte 1860-Sport-Geschäftsführer Günther Gorentzel. Hiller betonte, er sei "total überzeugt und sehr glücklich damit, meinen Vertrag, trotz sehr attraktiver Offerten, auch gerade in dieser Phase der Saison zu verlängern". Hiller und der TSV hoffen nach zuletzt vier Siegen in Serie weiterhin auf den Zweitliga-Aufstieg.