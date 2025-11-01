Der TSV 1860 bezwingt in der 3. Liga Tabellenführer Energie Cottbus mit 3:0. Die Partie wird überschattet von einem rassistischen Vorfall – auf den der Verein und die Fans schnell reagieren.

Trotz eines 3:0-Sieges sei das ein „richtig schlechter Tag“ für 1860 München, so sagte es 1860-Sprecher Rainer Kmeth zu Beginn einer Drittliga-Pressekonferenz, in der es nicht nur um Sportliches ging. Gästetrainer Claus-Dieter Wollitz bedankte sich dafür, dass sich noch auf dem Rasen das Präsidium der Sechziger entschuldigt hatte, er fand aber auch: „Da kann das Präsidium nichts dafür, wenn einer da ist, der hier nicht hingehört“.