Hasan Ismaik hatte in den Sozialen Medien alles dafür getan, zur Mitgliederversammlung des Fußball -Drittligisten TSV 1860 München viele Unterstützer der Opposition „Bündnis Zukunft“ zu mobilisieren. „Rettet unseren Verein! Eure Stimme für Erfolg und gegen Ideologen!“, schrieb der Investor und appellierte: „Organisiert euch, bildet Fahrgemeinschaften!“ Zudem kündigte er kostenlose Verpflegung am nahegelegenen Gelände des ESV Freimann an: „Freut euch auf Souvlaki-Spieße und Softdrinks!“ Dort traf sich Ismaik um 9 Uhr mit seinen Unterstützern: „Ich werde mit euch zusammen in die Halle gehen.“ Die investorenkritischen Ultras hingegen, die die aktuelle Klubführung stützen, versammelten sich am Marienplatz, um gemeinsam anzureisen; ihre Softdrinks mussten sie selbst mitbringen.

Um kurz nach zehn, als in der Zenith-Halle schon die Veranstaltung begann und davor noch eine lange Schlange stand, machte Ismaik dort noch mit seinen Unterstützern Selfies und gab ein TV-Interview. Um 10.37 Uhr erschien er an der Halle und begab sich natürlich nicht in die Schlange, was ihm „Hinten anstellen!“-Rufe und das so genannte Scheichlied einbrachte. In der Halle nahm Ismaik vorne links Platz, unter Personenschutz. Um es vorwegzunehmen, auch Souvlaki und Getränke halfen nicht, die vermutete schweigende Mehrheit zu aktivieren.

Aber der Reihe nach: Die Rede von Präsident Robert Reisinger begann, er erinnerte an die Geldverbrennungssaison 2016/17, die trotz Ismaiks Investitionen mit dem Absturz in die Regionalliga endete, und rief: „Wir lassen uns als Verein nicht mehr alles bieten!“ Der tosende Applaus vorne in der Halle und die vielen Buhrufe hinten legten zu diesem Zeitpunkt noch nahe, dass die Wahlen knapp ausgehen könnten. „Ich weiß nicht ob Hasan Ismaik einen Plan hat, mit mir hat er noch nicht gesprochen“, sagte Reisinger und stellte dann in Anspielung auf das Bündnis einen eigenen „Sechs-Punkte-Plan“ vor, der zentral auf Nachwuchs und wirtschaftliche Stabilität setzt – sowie auf eine Kapitalerhöhung durch weitere Anteilseigner.

Ismaiks Wahlkampf sei „klubpolitisch verantwortungslos und menschlich skrupellos“ gewesen, legte Reisinger nach: „Sie haben die Wahl, ob sie Hasan Ismaik auch noch den Weg in den gemeinnützigen Verein öffnen wollen. Handeln Sie klug.“ Er schloss die Rede mit den Worten, die e.V-Vertreter müssten ein „Gegengewicht zur Macht des Kapitals“ darstellen, die Menge sang das Lied: „Wir sind der Verein – ohne Hasan.“ Während der Berichte der Abteilungen um kurz vor zwölf standen immer noch viele Mitglieder Schlange. Viele T-Shirts mit der Aufschrift „Wir. Zusammen.“, die Ismaik verschenkte, standen am Eingang unberührt in Pappkartons. Dafür verteilten die Ultras Kondompäckchen mit Ismaiks durchgestrichenem Konterfei.

„Was ham‘s geliefert? Mir san am 15. Tabellenplatz! Bündnis Zukunft!“, brüllt einer – es wird viel gebuht

Der vom e.V. eingesetzte KGaA-Geschäftsführer Oliver Mueller steuerte, ganz im Allgemeinen natürlich, zur Veranstaltung das schöne Bild bei: „Wenn ein Clown in einen Palast einzieht, wird er nicht zum König, sondern der Palast wird zum Zirkus.“ Donnernder Applaus. Um 12.40 Uhr waren dann schon 2000 Stimmberechtigte in der Halle, so viele wie seit Löwengedenken nicht. Bei der Aussprache entstand angesichts von Zustimmung und Ablehnung schon ein klares Stimmungsbild für die Amtierenden. Als einer brüllte: „Was ham‘s geliefert? Mir san am 15. Tabellenplatz! Bündnis Zukunft!“, wurde er enorm ausgebuht. Beim Meisterlöwen Fredi Heiß („Ich hab‘ mal bisschen was zusammengeschrieben und das lese ich jetzt einfach mal runter“) hielten sich die Anwesenden, wie vom Versammlungsleiter erbeten, mit Missfallenskundgebungen zurück. Ismaik selbst meldete sich nicht zu Wort und wurde auf seinem Sitzplatz wie ein ganz normales Mitglied in Ruhe gelassen.

Die Verwaltungsratswahlen standen erst unter Tagesordnungspunkt 13 auf dem Programm. Es war aber klar, dass schon die deutliche Entlastung von Präsidium und Verwaltungsrat und spätestens der Tagesordnungspunkt 11 die Richtung weisen würde, wer nun wirklich die Mehrheit in der Halle besaß. Schließlich hatte das „Bündnis Zukunft“, das wieder mit Ismaik zusammenarbeiten möchte, am Freitag empfohlen, die Vizepräsidenten Karl-Christian Bay und Norbert Steppe nicht zu wählen.

Der Opposition ging es ja darum, über den Verwaltungsrat, der das Präsidium vorschlägt und kontrolliert, die Spitze des e.V. neu zu besetzen. Wer sich das auch wünschte, würde also folgerichtig Bay und Steppe, die neuen Vizes des heftig kritisierten Reisinger, nicht wählen. So viel Logik trauten die Bündnis-Vertreter der Wählerschaft offenbar nicht zu. Um sicherzugehen, schrieben sie unter „Unsere Wahlempfehlungen“ auf Facebook: „Nichtwahl der Vizepräsidenten“, und um wirklich ganz sicherzugehen, mit den durchgestrichenen Namen von Bay und Steppe.

Der seit Langem in verschiedenen Funktionen für 1860 aktive Bay kritisierte einen „mit Falschaussagen und Verleumdungen durchzogenen Wahlkampf“ und beklagte den Aufruf des Bündnisses, die Vizes nicht zu wählen: „Die Handlungsunfähigkeit zu provozieren, ist kein Dienst am Verein, sondern beschämend.“ Er habe sich stets dafür eingesetzt, mit Ismaik „wertschätzend“ umzugehen, „aber auch der e.V. ist Gesellschafter der KGaA“. Der aktuelle Kurs haushalte „mit den Realitäten und den konkreten Möglichkeiten“, statt „weitere Abhängigkeiten“ zu schaffen. Mit 1346 Stimmen und 751 Gegenstimmen wurde Bay gewählt.

„Zum Gemüsehändler hat es leider nicht gereicht“, sagt Steppe in Anlehnung an ein Ismaik-Zitat

Die Rechnung der Opposition war ja gewesen, dass sie bei mehr als 2000 Anwesenden eine Chance hätten, die Macht der sogenannten „Stadion-Clique“ um die investorenkritische und Grünwalder-Stadion-freundliche Fanorganisation Pro1860 und die Ultras zu brechen – das war eine Fehleinschätzung. Auch Steppe wurde - mit 1385 Stimmen und 619 Gegenstimmen – gewählt. Er hatte sich als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens im Straßenbau vorgestellt: „Zum Gemüsehändler hat es leider nicht gereicht“, sagte er in Anspielung auf den Ismaik-Spruch, die amtierenden Verwaltungsräte könnten nicht einmal einen Gemüseladen führen.

Mit den Zweidrittelmehrheiten für die Präsidiumsmitglieder war auch schon recht sicher, wie am Abend nach zahlreichen Anträgen und den Vorstellungen der Kandidaten die Verwaltungsratswahlen ausgehen würden (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht beendet). Auch 2018 hatte eine Opposition mit dem Namen „Team Profifußball“ rund ein Drittel der Stimmen erhalten.