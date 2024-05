Von Markus Schäflein

Ein Foto von Hasan Ismaik hatten sie mit dem Beamer an die Wand projiziert, mit den Worten „A special welcome here in Vierkirchen to the esteemed Mr. Hasan ISMAIK!“ Nach dem besonderen Willkommen an den geschätzten Investor zeigte sich dann, dass nicht alle der gut 100 anwesenden Fans des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München ihn so sehr schätzten. Unterstützer, Kritiker und Neutrale waren an Fronleichnam in dem Pfarrdorf im Landkreis Dachau anwesend.