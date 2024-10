Auf dem Oktoberfest fing alles an. Wie jedes Jahr zur Wiesn sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter, beim TSV 1860 seien sie sich in der Stadionfrage ja gar nicht darüber einig, was sie wollten – soll die Stadt München das Stadion an der Grünwalder Straße denn nun zweitligatauglich umbauen? Oder wollen die Löwen irgendwo eine neue Arena bauen, und wenn ja, wo, wer und für wie viele? Präsident Robert Reisinger entgegnete in der Abendzeitung, man suche ergebnisoffen eine „längerfristig wirtschaftlich tragfähige Lösung für den Spielbetrieb im Profifußball“. Die Stadt habe weiterhin nichts zu den „Nutzungs- und wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten“ nach einem geplanten Umbau und nichts zu den Mietkonditionen mitgeteilt. Soweit nichts Neues – aber dann trat Investor Hasan Ismaik auf den Plan, und nun wurde es selbstredend unterhaltsam.