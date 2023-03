Von Markus Schäflein und Philipp Schneider

Die Tabelle lügt nicht, das gilt sogar beim TSV 1860 München: Der Aufstieg ist vor dem Heimspiel gegen Tabellenführer Elversberg an diesem Dienstag in weite Ferne gerückt, der Abstieg immerhin ebenso unwahrscheinlich. Es wäre also der perfekte Zeitpunkt, um die Planungen für die kommende Saison der dritten Fußball-Liga zu intensivieren - aber natürlich nicht bei den Löwen. Denn das Verhältnis der Investorenseite um Hasan Ismaik zum anderen Gesellschafter, dem e.V., und zur Profifußball-KGaA ist so angespannt wie seit 2017 nicht mehr.