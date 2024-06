In diesen Tagen wurde einem mal wieder eindrücklich in Erinnerung gerufen, dass es Schlimmeres gibt als den TSV 1860 München . Auch Peter Kreuter, Verwaltungsratskandidat beim Fußball -Drittligisten, wurde vom Hochwasser schwer getroffen – sein Zuhause in Baar-Ebenhausen ist überflutet und nur noch mit dem Traktor erreichbar, er hat mit seinen pflegebedürftigen Eltern keinen Strom. Seine Kandidatur hat Kreuter zurückgezogen, er hat genug andere Sorgen.

Dass Kreuter im Wahlkampf bislang nicht groß aufgefallen war, liegt daran, dass er keinem der beiden Lager angehörte – weder der investorenkritischen Gruppierung Pro 1860, die eine Zukunft im Grünwalder Stadion will und den amtierenden Verwaltungsrat prägt, noch der Opposition „Bündnis Zukunft“. Interessante Kandidaten wie etwa Gernot Mang, der CEO eines Möbelunternehmens, der mit der aktuellen Geschäftsführung ein Zukunftsprogramm ausgearbeitet hat, geraten aus dem Blickfeld, weil sie sich keiner Seite zuordnen. Das wird massiv verstärkt durch Hasan Ismaiks Rundreise durch die Löwenwelt: Der Investor weilt derzeit ungewohnt lange in München und traf sich sowohl mehrmals mit dem Bündnis als auch mit seinen Kritikern.

SZ Plus TSV 1860 München : „Eine neue Heimat ist wichtiger als Essen und Trinken“ Zum Auftakt seiner Fanklub-Besuche verspricht Investor Ismaik zusätzlich 100 Millionen für einen Stadionneubau – wenn der Verwaltungsrat des TSV 1860 München nach seinen Wünschen besetzt wird. Von Markus Schäflein

So begab er sich auch in eine Gastwirtschaft in Giesing, um Vertreter von Pro 1860 um Vorstand Herbert Bergmaier zu treffen. Mitglied Roman Beer überreichte Ismaik als Geschenk sein Buch „Kultstätte an der Grünwalder Straße: Die Geschichte eines Stadions“. Man habe „mit Respekt miteinander gesprochen“, sagte Ismaik. „Ich habe verstanden: Sie lieben ihren Verein so sehr, das ist die beste Basis für uns.“ Ismaik bekräftigte allerdings, er wolle mit der amtierenden Vereinsführung, die ja von Pro 1860 geprägt ist, nichts zu tun haben.

Er wurde auch nach den konkreten Bedingungen des für den Fall eines Machtwechsels angekündigten Investments gefragt. Er berichtete anschließend selbst auf Facebook: „Wir haben auch über die 100 Millionen Euro gesprochen, für deren Bereitstellung ich sorgen will. Das kann über eine Kapitalerhöhung gehen oder mit neuen Partnern.“ Das löste einige Verwirrung aus, hatte Ismaik in seinem Facebook-Video doch gesagt: „Ich werde 100 Millionen Euro investieren.“ Bei einem Fanklub-Treffen hatte er zudem von einem „Geschenk“ gesprochen.

„In meinem Kulturkreis ist es ein Affront, ein Geschenk abzulehnen.“

Ismaiks Reise ist gepflastert vom Bemühen um Respekt und Freundlichkeit, aber auch von Irritationen und Missverständnissen, wie auch seine Treffen mit den Vertretern zweier investorenkritischer Fanblogs zeigten. Der Repräsentant des Löwenmagazins nahm Ismaiks Geschenk, ein 1860-Trikot, höflich an, wie ein Facebook-Foto auf dem Account des Investors zeigt; das brachte ihm auch Kritik ein. Die Reporter von sechzger.de lehnten ab mit dem Verweis, sie seien Journalisten und unabhängig. In ihrem Bericht schrieben sie: „Ismaik feuerte die beiden Trikots dann sichtbar ungehalten auf einen Schreibtisch.“ Der Investor erklärte: „In meinem Kulturkreis ist es ein Affront, ein Geschenk abzulehnen, das von Herzen kommt. Ich freue mich, dass Pro 1860 mich hier verstanden hat“ – dort nahmen die Vertreter das Trikot an und revanchierten sich mit dem Buchgeschenk.

Am Montagabend hatte es Ismaik wieder angenehmer, er war bei einem Online-Talk der Opposition „Bündnis Zukunft“ zu Gast, die wieder mit ihm zusammenarbeiten will. „Man schämt sich als Mitglied dafür, wie die Lage jetzt ist“, sagte Ismaik, Bündnis-Kandidat Thomas Hirschberger nickte. Hier herrschte die erwartbare Einigkeit, dass 1860 in die Bundesliga zurückkehren müsse und dafür ein angemessen großes Stadion brauche. „Seit zwei Wochen lernen wir uns intensiv kennen, und wir sind uns einig, dass wir diese Veränderung brauchen“, berichtete Ismaik; die Mitglieder sollten auch seinen Statthalter Saki Stimoniaris wählen, „das ist auch ein guter Mann für den Verein“. Hirschberger ergänzte: „Wählt die, von denen ihr glaubt, dass sie mit dem anderen Gesellschafter zusammenarbeiten können zum Wohle des Vereins.“

Beim Bündnis setzen sie darauf, dass die nach ihren Berechnungen nötigen ersten 15 Millionen Euro für eine Zweitliga-Rückkehr durch Genussscheine Ismaiks kommen könnten, ehe andere Finanzierungsmöglichkeiten ins Spiel kämen; das sei am leichtesten zu realisieren. Wenn man ein gutes Verhältnis zu Ismaik pflege, könne es auch gelingen, doch noch eine Turnhalle auf dem Klubgelände oder anderswo zu errichten. Martin Gräfer vom Hauptsponsor „Die Bayerische“ betonte generell, es müsse „verlässliche Zusagen“ geben, und Klaus Lutz ergänzte, er wünsche sich Klarheit über die Zusammenarbeit: „We need clarity with Hasan Ismaik.“

Klar ist allerdings nur eines: Die Verwaltungsratswahl am 16. Juni ist endgültig zu einer Abstimmung pro oder contra Hasan Ismaik geworden.