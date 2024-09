So ein Heimspiel hat ja gewisse Vorteile. Als Spieler weiß man zum Beispiel, wo die Kabinen sind und wie es auf kürzestem Wege raus auf den Platz geht. Man muss auch nicht suchen, wo der Raum ist, in dem man hinterher auf Doping kontrolliert wird. Und es ist genauso klar, wo es nach dem Spiel etwas zum Essen gibt. Außer natürlich, der Trainer heißt Marco Antwerpen. Dann kann es schon mal vorkommen, dass das Buffet nach einer Niederlage abgeräumt wird, bevor sich die Spieler überhaupt bedient haben. Aber der Trainer des TSV 1860 München hört ja auf den Namen Argirios Giannikis. Und dass die Löwen so gut spielen, dass es möglicherweise nicht mit rechten Dingen zugeht, das lässt sich dieser Tage auch nicht gerade behaupten.

Es ist also recht unkompliziert. Jedenfalls in der Theorie. In der Praxis, es geht schließlich um Sechzig, ist es natürlich sehr kompliziert. Es waren – Moment, mal nachschlagen – fast sechs Monate vergangen, seit die Löwen zuletzt ein Heimspiel in der dritten Liga gewonnen hatten. Es geht zwar noch nicht als Fußballwunder durch, dass Sechzigs Trainer immer noch derselbe ist wie im April, als sich seine Mannschaft mit 3:1 gegen Viktoria Köln durchgesetzt hatte; dass Giannikis aber in der Kritik stand, konnte in den vergangenen Wochen nicht verwundern.

Doch am Mittwoch, vier Tage nach dem 1:0 bei Arminia Bielefeld, gewann Sechzig auch gegen Hannover 96 II mit 1:0 und kletterte damit in die obere Hälfte der Tabelle. „Wir haben es in Summe ganz ordentlich gemacht“, sagte Giannikis nach dem Spiel, „es waren natürlich auch drei, vier Phasen dabei, in denen wir Fehler produziert haben, aber wir haben am Schluss viel Leidenschaft reingelegt, um das Tor zu verteidigen.“

Dass Sechzigs Trainer die Partie später als „ganz schwierig“ bezeichnen würde, war in der ersten Hälfte noch nicht zu sehen. Da traf Patrick Hobsch nach einer Ecke zum ersten Mal für die Löwen, die vor der Pause gut und gerne noch mehr Tore hätten schießen können. Doch nach dem Seitenwechsel drehte es sich. Es kam Hannover, der Tabellenletzte, den Sechzig nicht wie einen Tabellenletzten empfangen wollte. Seine Mannschaft, das war Giannikis’ Auftrag, sollte es im Grunde ja so machen wie die Bambinis, bei denen nicht mal Tabellen geführt werden. Einfach ignorieren, dass irgendein Verband die Ergebnisse listet und die Mannschaften danach sortiert, wie oft sie gewonnen und wie oft sie verloren haben. Und dann einfach Fußball spielen. Ohne im Hinterkopf zu haben, wie Hannover dasteht. Und ohne die Last des eigenen Fehlstarts.

Auch Verlaat überkam, je länger das Spiel dauerte, „das Gefühl, dass es nicht mehr so souverän war“

So sollte es kommen, und so kam es anfangs auch. Sechzig spielte einfach drauf los und wusste durchaus zu gefallen, doch dann schien sich doch bis auf den Platz herumzusprechen, dass Hannover in den ersten Saisonwochen das Kunststück fertiggebracht hatte, genauso oft zu verlieren wie Sechzig. Der Tabellenletzte bereitete den Löwen mehr und mehr Probleme, Tom Sanne ließ eine hochkarätige Chance liegen, und als Raphael Schifferl in der 70. Minute den Ball vor dem eigenen Strafraum verlor und nach einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde, hätte das Spiel eine Wende nehmen können. Das tat es allerdings nicht. Mit Glück und Geschick brachte Sechzig das 1:0 über die Zeit.

Der erste Heimsieg seit April, er war tatsächlich vollbracht, und Kapitän Jesper Verlaat hielt fest: „Wir haben es spannender gemacht, als es hätte sein müssen.“ Tatsächlich hätten Hobsch und Schifferl in der ersten Hälfte schon früher treffen können, bis dann auch Verlaat, je länger das Spiel dauerte, „das Gefühl“ überkam, „dass es nicht mehr so souverän war“. Doch inzwischen mache Sechzig „viel über Mentalität wett“, betonte Verlaat – und stellte damit heraus, wie die Mannschaft den Weg aus der Krise gefunden hat.

Nach den jüngsten beiden Siegen lässt sich das ja guten Gewissens sagen: Die Lage ist erstmal entschärft. Die Löwen haben sich mit den Grundtugenden, die der Fußball erfordert, aus ihrer misslichen Situation herausgearbeitet – und zwar mit demselben Trainer, der schon im April auf der Bank saß. Dass Giannikis am Mittwochabend zu Recht davon sprechen konnte, sein Team habe „auch in Ballbesitz gute Phasen“ gehabt, dürften vor Kurzem noch nicht allzu viele für denkbar gehalten haben. Doch Giannikis und seine Mannschaft haben sich befreit.