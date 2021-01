Von Philipp Schneider

Der Magdeburger Trainer Thomas Hoßmang hatte vor dem Spiel zwei Vorahnungen, beide flötete er blendend gelaunt in ein Mikrofon, kurz bevor die Partie angepfiffen wurde. Die erste erwies sich als hell-, die zweite als dunkelsichtig. Och, sagte Hoßmang, im Prinzip wäre es ihm weitaus lieber, die Gäste aus München wären mit Sascha Mölders angereist, denn "dann wüssten wir genau, was uns erwartet: Er hat 13 Tore gemacht, zwei Assists, er sichert die Bälle, er macht vorne Alarm." Da aber Mölders nun einmal gelbgesperrt fehlte, sei seine Vorbereitung nicht ganz einfach gewesen, klagte Hoßmang, er denke zwar, dass Michael Köllner "vom System her nicht viel ändern" werde. Aber er müsse ja nun "gucken, wie mein Kollege das auffängt".

Als Hoßmang dann guckte, war es bereits zu spät. Er guckte und sah, wie die Magdeburger von der ersten Sekunde an über- und angerannt wurden von einer Mannschaft des TSV 1860 München, die vom System her durchaus einiges verändert hatte. Sie spielte so, wie sie es mit Mölders niemals gekonnt hätte. Mit einem mörderischen Pressing, das ja zuvorderst von den drei Spitzen praktiziert wurde, die in der vordersten Reihe rotierten und changierten, als werde nach 90 Minuten von Köllner eine Bonuszahlung nach gelaufenen Kilometern ausgeschüttet: Der dürre Stürmer Stefan Lex, der athletische Flügelmann Merveille Biankadi - und der kompakte Mittelfeldmann Richard Neudecker, der als eine Art Drittliga-Mario-Götze im Zentrum die Bälle festmachte und verteilte.

Wenn Mölders auf dem Platz steht, wird er angesteuert, wie das Licht von den Motten

Der launige Abend beim gegen Ende ungemein wütenden Gastgeber Hoßmang, bei dem die Löwen drei Tore und null Gegentore erlebten, verlief auch ohne Mölders so vortrefflich, dass sich nun von außen eine provokante These konstruieren ließe, die Trainer Köllner lächelnd und selbstverständlich völlig zu Recht ins Reich der Fabeln verweisen würde: Konnte es sein, dass Sechzig ohne Mölders gefährlicher war als mit?

Dieser These fehlt selbstredend die wissenschaftliche Grundlage. Nach nur einem Spiel, bei einem sensationell schwachen Abstiegskandidaten, verbat sich auch nur die kleinste mögliche Ableitung. Andererseits ließ sich nun mal nicht von der Hand weisen, dass zwei der drei Münchner Tore nach Freistößen fielen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Mölders gezielt worden wären. Es ist ja so: Wenn Mölders auf dem Platz steht, dann wird er permanent und überall angesteuert, wie das Licht von den Motten. Nun aber verlängerte einmal der Verteidiger Dennis Erdmann auf den Verteidiger Stephan Salger. Dann wieder legte der Verteidiger Salger ab auf den Verteidiger Phillipp Steinhart. Salger wiederum war nun bereits der 14. Torschütze der Löwen in dieser Saison, was ja kaum jemand mitbekommt, weil immer nur Treffer von Mölders gezählt werden.

Das 3:0 sehe deutlich aus, gab Köllner zu: "Aber die Mannschaft musste 90 Minuten Vollgas geben. Das hat sie auch gemacht, vor allem extrem variabel und flexibel." So durfte man das sehen. Und wenngleich es ja nur eine optische Täuschung gewesen sein mochte, dass ein Spiel ohne Mölders mitreißender rüberkam als viele mit Mölders, so hat Köllner nun zumindest eine taktische Variante erprobt, die ihm im langen Saisonfinale noch helfen dürfte. Auch wenn kein gegnerischer Trainer mehr so überrascht gucken wird wie Magdeburgs Thomas Hoßmang.