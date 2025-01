Der frühere 1860-Geschäftsführer hat eine Untersuchung der Stadionsituation in Auftrag gegeben. Das Ergebnis wird vielen Fans nicht gefallen. Doch die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Von Markus Schäflein

86 000 Euro hat Oliver Mueller, der frühere Geschäftsführer des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München, für eine sogenannte „Impact-Studie“ ausgegeben – das wurde im Prozess vor dem Arbeitsgericht um seine außerordentliche Kündigung durch das Präsidium bekannt. Viel Geld sei das, finden manche. Nun ist die Frage, ob in der Studie zur Stadionsituation tatsächlich nichts Neues steht – oder ob womöglich nicht das drinsteht, was viele der e.V.-Verantwortlichen und der Fans gerne lesen würden. Und das ausgerechnet, obwohl Mueller vom e.V.-Präsidium um Robert Reisinger gegen den Willen von Investor Hasan Ismaik per 50+1 ins Amt gebracht worden war.