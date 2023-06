Von Markus Schäflein

Bevor er sich an den Wörthersee begeben kann, hatte Günther Gorenzel noch einiges zu erledigen. Der Sport-Geschäftsführer des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München möchte nicht zum Urlaub nach Kärnten, warum auch, er wohnt ja ohnehin dort. Er wird dort einen Job antreten - als Sportchef beim österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt. Und nach langem Hin und Her darf er die Löwen, bei denen er noch bis 30. Juni 2024 unter Vertrag steht, nun vorzeitig verlassen. Das berichteten mehrere Medien und deckt sich mit SZ-Informationen.

Es ist ein erwartbarer Weggang, war Gorenzel doch nach der Entlassung von Trainer Michael Köllner und dem überdeutlich verpassten Aufstieg, der einst das unverhohlene Saisonziel gewesen war, scharf kritisiert worden von Investor Hasan Ismaik und seinen Münchner Statthaltern. Umso kurioser ist der Ablauf seines Abschieds im Rahmen des Dauerzwists der 1860-Gesellschafter: Die e. V.-Vertreter wollten Gorenzel nicht so dringend abgeben und bestanden, wie vertraglich vorgesehen, auf einer Ablöse - diese wird nun, zumindest teilweise, durch die Einnahmen eines vereinbarten Testspiels zwischen den beiden Klubs abgedeckt. Ehe der Sport-Geschäftsführer gehen darf, hatte er zudem noch drei Transfers für die kommende Spielzeit abzuwickeln - für eine Spielzeit, in der er gar nicht mehr verantwortlich sein wird. So wollten es beide Gesellschafter, sowohl die Investorenseite als auch die e. V.-Vertreter.

Und so holte Gorenzel: David Richter, 24, bislang Stammtorwart beim Südwest-Regionalligisten Offenbacher Kickers, der Marco Hiller Konkurrenz machen soll; Linksaußen Julian Guttau, 23, vom Ligakonkurrenten SC Freiburg II, der den scheidenden Joseph Boyamba ersetzen könnte; und, ebenfalls aus der dritten Liga, den Sechser Marlon Frey, 27, vom MSV Duisburg. Die Transfers tauchten wechselweise zuerst in der tz oder beim Portal dieblaue24.de auf. Gorenzel wird gestaunt haben, dass sie allesamt öffentlich wurden, bevor er sie bekanntgeben konnte, es wird ihm aber auch recht egal sein. An diesem Mittwochmittag will der TSV 1860 sie offiziell in einer Pressemitteilung bestätigen.

Die Transferaktivitäten im Rahmen des Budgets, das bislang von der Investorenseite freigegeben wurde, sind damit beendet - es ist aufgebraucht. Ein neuer Mittelstürmer nach dem Weggang von Marcel Bär ist überraschenderweise nicht dabei, Fynn Lakenmacher und Meris Skenderovic müssen es auf dieser Position demnach richten. Es sei denn, der Weggang des ungeliebten Gorenzel veranlasst Ismaik, doch noch einer Budgeterhöhung zuzustimmen - 500 000 Euro liegen die Einnahmen in der kommenden Spielzeit bereits über Plan, bislang wird der Betrag allerdings dafür benutzt, das einkalkulierte und vom Investor zu deckende Defizit entsprechend zu verringern.

Die Ankunft eines Gorenzel-Nachfolgers, dem er mehr vertraut, könnte dazu beitragen, Ismaik in dieser Hinsicht noch umzustimmen. Doch ob sich der e. V. und die Investorenvertreter auf einen neuen Sportchef einigen können, erscheint fraglich - wo sie sich schon so schwer getan haben, den alten abzugeben.