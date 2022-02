Von Markus Schäflein

Der TSV 1860 München hat mal wieder den Aufstieg verspielt, nicht mathematisch, aber emotional. Und so war es selbstverständlich eine wirre Woche in Giesing nach den Niederlagen in der dritten Fußball-Liga gegen Türkgücü und Halle. Präsident Robert Reisinger hatte, quasi als oberster Fan, der Bild-Zeitung seine Meinung zum Profisport kundgegeben. "Maßlos enttäuscht" sei er, sagte Reisinger, auch über Michael Köllner: "Unser Trainer hat einen leidenschaftlichen Auftritt gesehen. Da muss ich mich schon fragen: War ich in einem anderen Stadion?" Reisinger vermisste "Spieler mit Mut und Courage". Es gelte nun zu "analysieren, ob die Zusammenstellung der Charaktere stimmt". Da klang dann auch Kritik an Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel durch.

Recht überraschend kam dann in demselben Interview ein klares Treuebekenntnis zu Köllner und Gorenzel. "Auch wenn ich mich wiederhole, bei mir rollen keine Köpfe", sagte Reisinger. Starke Kritik, aber auch starke Treue - das fanden nicht wenige Löwenfans widersprüchlich. Auf SZ-Nachfrage erklärte Reisinger, er könne da keinen Widerspruch erkennen: "Nur weil jemand mal nicht so gut performt, schmeißt man ihn ja nicht gleich raus. Mitarbeitergespräche sind in allen Unternehmen üblich." Er sei überzeugt, dass Köllner und Gorenzel "den richtigen Weg" finden werden. Und dieser steinige Weg, das sagt Reisinger nach wie vor deutlich, soll mit überschaubarem Einsatz von Geldmitteln zum Aufstieg führen.

Geldmittel - auch so ein Thema, das für ordentliches Durcheinander sorgte. Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer hatte auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal ein ausführliches Interview zu Budgetfragen gegeben. Zum Beispiel zur beliebten Frage, warum Sechzig keine Wintertransfers getätigt hat. "Wir haben in Teamarbeit unter Einbeziehung aller Entscheider eine sehr gute Diskussion gehabt", formulierte es Pfeifer. Mit dem Ergebnis, "dass wir Mittel, die zur Verfügung stehen, lieber nutzen, um substanziell nicht nur ins Hier und Heute, sondern auch ins Morgen und ins Übermorgen zu investieren" - also in die Verlängerung bestehender Verträge, "in die Bindung von Identifikationsfiguren, bevor wir aus der Kurzfristigkeit heraus Dinge tun. Daher haben wir gesagt: Auf die Fantasien, die es am Transfermarkt gab, gehen wir nicht ein."

"Der Etat ist sicherlich nach jetzigem Stand um rund 30 Prozent reduziert", erklärt Pfeifer zur kommenden Saison

Sport-Geschäftsführer Gorenzel sagte einige Tage später zum Thema Wintertransfer dem Merkur: "Von kaufmännischer Seite wurden uns rund 50 000 Euro genehmigt, im Gesamtgefüge - inklusive Lohn-Nebenkosten. Da liegst du dann bei einem Monatsgehalt von 5000, 6000 Euro." Damit sei "am Markt keine Lösung zu finden, welche uns sofort verstärkt". Das klang auch nach einem Widerspruch, zu Pfeifers Angaben, und vor allem klang es nicht danach, als habe man in Teamarbeit unter Einbeziehung aller Entscheider eine sehr gute Diskussion gehabt. Im Klub soll Gorenzels Zahlensalat jedenfalls nicht auf Begeisterung gestoßen sein. In der Pressekonferenz zum Spiel an diesem Samstag (14 Uhr) in Zwickau versuchte der Sport-Geschäftsführer, die Dinge zurechtzurücken: "Fakt ist, dass wir intern genau wissen, wie wir Zahlen interpretieren und dass wir genau wissen, über was wir sprechen." Natürlich wusste man immer noch nicht, wie Gorenzel auf seine 50 000 Euro gekommen war, aber die Hauptsache ist ja, dass die Löwen es intern wissen.

Gorenzel plant längst die neue Saison - mit Trainer Köllner, der einen Vertrag bis Sommer 2023 hat, und mit einem noch nicht bekannten, aber wohl signifikant niedrigeren Budget. "Der Etat ist sicherlich nach jetzigem Stand um rund 30 Prozent reduziert", erklärte Pfeifer, "das soll für uns die Motivation sein, dass wir alles dafür tun, auf der Ertragsseite auf dem gleichen Niveau ankommen." Soll heißen: Der TSV 1860 hofft weiter auf treue Dauerkartenkäufer und sucht weiter nach Sponsoren, beispielsweise ist der Name des Nachwuchsleistungszentrums noch zu vergeben. Sechs Millionen Euro beträgt der Personaletat Sport, der neben Spielern und Trainern auch etwa die medizinische Betreuung umfasst, in der laufenden Saison. Diese Summe wieder zu erreichen, dürfte bei allen Bemühungen schwierig werden - der Hauptsponsor zahlt für Drittligaverhältnisse weiterhin sehr gut, aber eben weniger.

Dieselben Verantwortlichen, ein niedrigeres Budget - da wäre ein neuerlicher Anlauf nach außen hin schwer zu verkaufen, aber genau das muss Sechzig gelingen. Köllner denkt erst einmal noch an die laufende Spielzeit: "Ich verspüre noch genügend Kampfeslust. Wir sind noch nicht krachend gescheitert", sagte er, "das Fell des Bären sollte man erst verteilen, wenn der Bär tot ist." Drei Spiele binnen sieben Tagen stehen nun an, Zwickau, Kaiserslautern, Verl. Danach könnte der Löwe mausetot sein - oder unverhofft wieder quicklebendig.