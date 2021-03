Von Christoph Leischwitz

Eine Frage stellte sich dann doch recht schnell am Donnerstag: Warum ist Michael Köllner denn so angefressen? Das 0:1 in Duisburg liegt schon zahlreiche Trainingseinheiten zurück, doch der Trainer des TSV 1860 München ist so emotional, wie er es selbst unmittelbar nach einem Spiel lange nicht mehr war.

Das 6:1 im Hinspiel gegen den Halleschen FC, den Auswärtsgegner an diesem Samstag (14 Uhr)? Interessiert Köllner nicht. Auf Halles Stärken angesprochen, erklärt er: "Da könnte ich jetzt die selbe Platte auflegen wie letzte Woche mit Duisburg, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf." Er wird noch deutlicher. Es seien jetzt eben "schon fünf Spiele, nicht bloß eines". Von den letzten fünf Partien konnten die Löwen nur eine gewinnen. "Das nervt. Es schlägt mir richtig auf den Magen", grantelt Köllner, 51, sogar der eine oder andere Fluch ist zu hören in der Pressekonferenz. Vor allem, weil doch jedes Mal mehr drin gewesen sei. Ob die Mannschaft die Verärgerung auch zu spüren bekommen habe unter der Woche? "Ich habe angemessen reagiert", antwortet Köllner vielsagend.

Die Liga tritt in eine entscheidende Phase. Um diese Zeit im Jahr betonen die Fußballklubs gerne ein letztes Mal, mit welchen Handicaps sie im Vergleich zu anderen angetreten sind. Für den Fall, dass es dann eben nicht klappen sollte mit dem Aufstieg, mit dem Ligaverbleib oder dem einstelligen Tabellenplatz. Der Geschäftsführer Sport des TSV 1860 München, Günther Gorenzel, verweist darauf, dass mit dem unterdurchschnittlichen Etat, mit dem man zu leben habe, zuvor erst eine Mannschaft den Sprung zurück in die zweite Bundesliga geschafft habe. Und er stärkte dem Löwen-Trainer vor dem 28. Drittliga-Spieltag den Rücken. Daten würden belegen, dass die Punktverluste der vergangenen Wochen unglücklich zustande gekommen seien, "da musst du einfach angefressen sein". Und ja, irgendwo, zwischen den Zeilen, wird es dann auch deutlich, warum die Löwen so dünnhäutig sind: weil sie gerade den Anschluss im Aufstiegsrennen verlieren.

Dennis Erdmann und Daniel Wein fehlen den Löwen

Köllner sagt, angesichts der finanziellen Lage des Klubs sei es ein bisschen so, als ob man mit einem Nissan regelmäßig bei einem Formel-1-Rennen antrete. Dafür bringe man schon ganz schön "viele PS auf die Straße" (zum Vergleich: Kleinwagen Nissan Micra: bis zu 110 PS; Formel-1-Boliden: mehr als 700 PS). Man werde weiter "Gas geben", der Klub habe bisher eine gute Saison gespielt. Fast wirkt es, als würden sich die Verantwortlichen vom Schicksal ungerecht behandelt fühlen. Noch mehr, weil ja das Budget sich auf absehbare Zeit nicht verbessern wird beim TSV 1860. Die Wahrscheinlichkeit für einen Aufstieg erhöht sich in der kommenden Saison wohl nicht. Wichtig sei, so Gorenzel, dass die "Spieler wissen, wo die Reise hingeht". Aber das wissen sie nicht, denn womöglich endet diese Reise ja doch noch in der zweiten Liga. Wären dann auch alle aktuellen Stammspieler noch dabei?

Generell betrachtet, ist diese dritte Liga so unberechenbar, dass man den TSV 1860 noch lange nicht abschreiben muss - es hat in den vergangenen Jahren schon spektakuläre Wendungen und Aufholjagden gegeben. Aus ähnlichem Grund, weshalb die Löwen zuletzt so selten gewonnen haben: Oft stehen sich alle Teams qualitativ so nahe, dass eben jeder jeden schlagen kann. In der jetzigen Situation wird es allerdings schwer; denn das Team hat neun Punkte Rückstand auf Rang drei. Ausrutscher sind nun nicht mehr erlaubt.

In der Partie gegen Halle muss der Abwehrspieler Dennis Erdmann ersetzt werden nach seiner roten Karte in Duisburg, die zum entscheidenden Foulelfmeter führte. Erdmann entschuldigte über die sozialen Medien bei der Mannschaft. Mittelfeldspieler Daniel Wein, dessen Vertrag unter der Woche um mehrere Jahre verlängert wurde, fehlt wegen einer Adduktorenverletzung. "Wir müssen schauen, dass wir weiter Gas geben", sagt Köllner. Die für ihn so ungewohnte Emotionalität fünf Tage nach dem letzten, zwei Tage vor dem nächsten Spiel gibt dem Trainer die Möglichkeit, das Wort Aufstieg zu vermeiden. Dafür startet er aber einen Appell - gerade weil es eben sehr wohl um den Aufstieg geht.