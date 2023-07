Der spät improvisierte Kader des TSV 1860 München wirkt beim Vorbereitungsturnier in Unterhaching noch nicht ganz eingespielt. In beiden Partien bleiben die Münchner torlos.

Von Christoph Leischwitz

So einige waren neu hinzugekommen beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München in den vergangenen Tagen. "Tröpfchenweise" neue Spieler, so formulierte es Trainer Maurizio Jacobacci. Trotzdem ging es am Samstagabend im Unterhachinger Sportpark vor allem wieder um jene, die nicht oder noch nicht da sind: Um einen echten Strafraumstürmer zum Beispiel, wie jener Patrick Hobsch, der in der vergangenen Saison Torschützenkönig des Regionalliga-Meisters SpVgg Unterhaching war und beim Blitzturnier Hachings Siegtreffer gegen Sechzig per Kopf erzielte (in der 48. von 60 Spielminuten).

Es passte prima, dass die Hachinger quasi mit Anpfiff den 34-jährigen Stephan Hain verabschiedeten, einen Torjäger, der sieben Jahre lang für die Vorstädter - und zuvor drei für die Sechziger - gespielt hatte. Sechzig verlor das Duell 0:1, auch gegen den 1. FC Nürnberg gelang den Löwen kein Tor (0:3). Es gehört zu Sechzigs Selbstverständnis, dass man einen Stürmer wie Hobsch eigentlich abwerben können müsste. Doch es fehlt das Geld. Der Vertrag von Hobsch habe sich mit dem Aufstieg verlängert, erklärte Jacobacci, "und wir können uns keine Spieler leisten, die unter Vertrag stehen". Mit anderen Worten: Womöglich kommt vor dem Saisonstart am 5. August noch ein Angreifer - aber ein vereinsloser.

Zum Saisonstart werde man ein anderes Gesicht zeigen, versicherte Trainer Jacobacci

Fehlende Offensivkraft war nicht das einzige Grundproblem, das die Sechziger offenbarten. Gerade im Vergleich zum Ligakonkurrenten Unterhaching wirkte die Mannschaft, als bräuchte sie gegen Ende der Vorbereitung noch eine weitere komplette Vorbereitung. "Laufwege stimmen nicht überein", nannte Jacobacci als Beispiel, dazu Stellungsfehler in der Abwehr, individuelle Fehler im Spielaufbau, Konzentrationsprobleme. Jacobacci sprach von "gedanklicher Müdigkeit". Die Stimmung unter den Löwen-Fans, die von den drei Teams erwartungsgemäß die Mehrheit im Sportpark stellten, war entsprechend mau. Ihnen ließ der 60-jährige Coach ausrichten, dass man Vertrauen haben solle: Zum Saisonstart "werden wir ein anderes Gesicht zeigen, da bin ich mir 100 Prozent sicher".

Allein seit dem Trainingslager in Windischgarsten, wo Aufsichtsratschef Saki Stimoniaris eine Budgeterhöhung um eine halbe Million Euro bekanntgab, kamen noch fünf neue Spieler, zwei aus der eigenen Jugend erhielten Profiverträge. Die Kaderbildung wirkt improvisiert, auch weil kein Sportdirektor da ist, der sie moderiert. Es soll zwar einer kommen, aber wohl noch später als die Spieler. So fehlte es auf dem Platz noch am blinden Verständnis. Auch über den vermeintlichen Königstransfer Morris Schröter, der vom Zweitligisten Hansa Rostock kam, sagte Jacobacci, er sei wohl selbst nicht zufrieden gewesen mit seinem Auftritt gegen Nürnberg.

Und so ist noch lange nicht klar, wie das Gerüst der Mannschaft im ersten Spiel gegen Waldhof Mannheim aussehen wird. Nicht einmal im Tor. "Ich habe ja noch Zeit zur Verfügung", sagte der Trainer mit betonter Gelassenheit über den Konkurrenzkampf zwischen Platzhirsch Marco Hiller und Herausforderer David Richter. Doch Zeit ist bei 1860 ein sehr relativer Begriff.