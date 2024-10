Von Markus Schäflein

Halloween rückt in großen Schritten näher. Überall werden die Kürbis-Windlichter aus dem Keller geholt, die Totenköpfe entstaubt und die Zutaten fürs Rezept „Augäpfel in Eiter“ besorgt (z.B. Vanillepudding, Kirschen, Litschis). Und der Tag des Grauens ist auch für den Fußball-Drittligisten TSV 1860 München ein besonderer Tag: Am 31. Oktober muss ja stets die sogenannte Fortführungsprognose fertig sein, in der externe Wirtschaftsprüfer der hoch verschuldeten Profifußball-KGaA bescheinigen, dass sie trotz überaus eitriger Augäpfel weitere zwei Jahre am Leben bleiben kann. Und dabei steht auf dem Schreibtisch immer auch ein kleiner Totenkopf: Gelingt die Fortführungsprognose nicht, drohen seitens des Deutschen Fußball-Bundes der Abzug von neun Punkten und der Lizenzentzug - und letztlich die Insolvenz.