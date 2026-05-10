Am Samstagnachmittag gab es für den TSV 1860 München , zumindest monetär betrachtet, ein wichtigeres Fußballspiel als sein eigenes auf Giesings Höhen. Rund 300 Kilometer entfernt fieselten die Würzburger Kickers in der Regionalliga zur gleichen Zeit die SpVgg Unterhaching ab. Und so gab es in der 84. Spielminute in Giesing eine kurze Stadiondurchsage, um, dem 1:2 auf dem eigenen Rasen zum Trotz, die Stimmung zu heben. Der 4:0-Zwischenstand kam natürlich gut an: Würzburgs Sieg bedeutete, dass die Sechziger in der kommenden Saison im DFB-Pokal antreten dürfen, was ihren Etat mindestens um einen niedrigen sechsstelligen Betrag aufbessert. Die Löwen spielen in zwei Wochen im Toto-Pokal-Finale in Würzburg, aber der Gegner ist jetzt eben schon über die Liga für den nationalen Wettbewerb qualifiziert – und Sechzig somit auch.

Jubelstürme brachen deshalb aber nicht aus. Als das ganze Stadion mit Verweis auf den stadtinternen roten Erzfeind „Champions-League-Versager FCB“ schmetterte, war es deutlich lauter gewesen. Was ist schon Geld, wenn man Emotionen hat? Auch Sechzigs Trainer Markus Kauczinski konnte sich nicht freuen: Dass die Löwen dem FC Ingolstadt 1:2 (1:0) unterlagen und damit in der Rückrunde doch noch ein Drittliga-Heimspiel verloren, „nagt mehr an mir“ als die Freude über die Teilnahme, meinte er. Es war schönes Wetter, die Mannschaft spielte phasenweise gar nicht schlecht, und es gab auch sportliche Lichtblicke für die Zukunft. Trotzdem lag permanent ein „Endlich ist die Saison gleich vorbei“-Gefühl in der Frühlingsluft.

Denn das Volland-Niederlechner-plus-zahlreiche-zweitligataugliche-Spieler-Experiment ist gescheitert, wahrscheinlich wird Sechzig die Saison nach dem abschließenden Auswärtsspiel beim SC Verl als Achter beschließen. Einst heiß geführte Diskussionen um einen Stadionausbau verstummen, weil die Löwen gerade mindestens 60 Jahre weit vom Aufstieg entfernt zu sein scheinen (in diesen Tagen wird übrigens die Meisterschaft von vor 60 Jahren gefeiert). „Mein Verein für alle Zeit“, das stand auf einem blauen Banner, das vergangene Woche beim 1:1 in Schweinfurt durch ein Pyro-Missgeschick recht symbolträchtig in der Mitte durchgebrannt war. Gegen Ingolstadt war es nicht zu sehen. Laut dem Fanmagazin „Da Brunnenmiller“ ist derzeit nicht klar, ob es überhaupt noch einmal repariert wird.

Mal abgesehen davon, dass Sechzig einen All-in-Kader in die Saison allokiert hatte, den man sich nicht jedes Jahr leisten kann: Geldsorgen sind in diesen Tagen in Bayern kein spezifisch blaues Problem. Der Gegner am Samstag, der FC Ingolstadt, verliert in einer Autostadt mittlerweile seine Standortvorteile, und die SpVgg Unterhaching hat beschlossen, dass sie sich einen Aufstieg in die dritte Liga schlicht nicht leisten kann. Die Entscheidung, von Präsident Manfred Schwabl verkündet, kam in Verein und Umfeld überaus schlecht an. Fans sammelten Unterschriften für eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Was wohl los wäre, wenn solche Zustände bei Sechzig herrschen würden!

Tränen zum Abschied: Jesper Verlaat (links) mit Raphael Schifferl (Mitte) und David Philipp. Helen Fiona/dpa

Bei Sechzig sehen Sparmaßnahmen so aus: Ein weinender Jesper Verlaat wird 15 Minuten vor dem Spiel verabschiedet, er wird dabei aus der Westkurve mit dem Ruf „Einmal Löwe, immer Löwe“ geadelt. Sieben weitere Spieler, nicht nur, aber dem Vernehmen nach schon auch aus finanziellen Gründen, werden mit einem „recht, recht herzlichen Vergelt’s Gott“ aus dem Löwendienst entlassen, darunter Morris Schröter („bleib’ gesund“), der noch einmal eingewechselt wurde und in der Nachspielzeit beinahe den 2:2-Ausgleich erzielt hätte; den zweitmeisten Applaus nach Verlaat erhielt Raphael Schifferl.

Und dann zeigte sich, dass das Spiel gegen den FC Ingolstadt doch etwas mehr Bedeutung besaß. „Es gab viele Dinge, die positiv stimmen für die Zukunft“, sagte Trainer Kauczinski, der für die kommende Saison das Spiel seiner Mannschaft beschleunigen möchte – und dafür verstärkt auf eigene Jugendspieler setzen soll. Gegen Ingolstadt war zu sehen, dass das sogar klappen könnte. Seit Kauczinski Trainer in München ist, hob er noch nie einen einzelnen Spieler so heraus wie diesmal den 20-jährigen Xaver Kiefersauer, der nach seinem Drittligadebüt eine Woche zuvor diesmal sein Startelfdebüt gab. „Er hat Regie geführt bei uns und hat das richtig klasse gemacht“, fand der Trainer, vor allem wegen gut getimter, präziser Pässe und eines schon jetzt sehr hohen Spielverständnisses.

Kiefersauer war oft Balljunge im Grünwalder Stadion

Obendrein habe der gleichaltrige Samuel Althaus „ein tolles Tor“ erzielt, die 1:0-Führung hatte Kiefersauer eingeleitet (42.). Innenverteidiger Sean Dulic, 20, der schon länger in der dritten Liga angekommen ist, war stolz auf seinen Wegbegleiter, er spielte mit Kiefersauer schon in der Löwen-U9. „Das ist wie süchtig“, sagte ein glücklich dreinblickender, arg burschenhafter Kiefersauer nach dem Spiel. Die Kulisse, das Tempo im Spiel, all das sei „ganz anders als in der Bayernliga“. Er selbst sei oft Balljunge gewesen im Grünwalder Stadion, er erinnert sich an einen Tag in der Regionalliga-Saison, als er in den Torjubel der Spieler hineingeraten war. Am Samstag kam er allerdings einen Schritt zu spät, als Ingolstadts Marcel Costly den Ausgleich erzielte (57.). Die Schanzer siegten dann dank eines sehenswerten Seitfallziehers von Max Besuschkow (64.).

Womöglich reift bei den Löwen durch den auferlegten Sparkurs – das Budget soll wohl von rund 6,5 Millionen Euro auf knapp über vier Millionen Euro sinken – eine hausgemachte Generation heran, die zumindest mehr Spaß macht als das Spiel der vergangenen Jahre. Mit Anpfiff gab der Verein am Samstag auch noch bekannt, dass die Verträge mit Kiefersauer, Paul Bachmann und Damjan Dordan bis 2028 verlängert wurden. Wenn sich allerdings der Traum von Abwehrspieler Siemen Voet erfüllt, dass 1860 München im DFB-Pokal auf die von den Fans zu Versagern degradierten Bayern trifft, und wenn dort Xaver Kiefersauer ähnlich gut spielen sollte wie am Samstag gegen Ingolstadt, dann werden die Löwen Probleme bekommen, selbst diesen völlig indoktrinierten Sechzig-Fan im Kader zu halten.