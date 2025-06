Die Investorenvertreter erhöhen den Etat, dabei ist eine Unterdeckung von mehr als fünf Millionen Euro für die kommenden zwei Spielzeiten nicht gegenfinanziert. Die e.V.-Aufsichtsräte haben nun eine große Sorge.

Von Markus Schäflein

Rund um den TSV 1860 München herrscht derzeit Euphorie, was den namhaften Sommerzugängen geschuldet ist. Mehr als 1000 Fans erschienen zum Trainingsauftakt, am Samstag kamen 1700 Zuschauer zum eher belanglosen Testspiel beim Bezirksligisten TSV 1862 Grafenau (10:0). Rückkehrer Kevin Volland schoss dabei das erste Tor und überstrahlt alles, aber auch die Neuen, die zuletzt in Giesing präsentiert wurden, haben eine für Drittligaverhältnisse beeindruckende Vita. Doch die Hintergründe sind ebenso imposant.