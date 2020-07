Ein Trio aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum hat beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München Profiverträge erhalten. Matthew Durrans, György Szekely und Ahanna Agbowo komplettieren den vorläufigen 23-Mann-Kader, der am kommenden Montag unter dem Cheftrainer Michael Köllner die Vorbereitung auf die Spielzeit 2020/2021 starten wird. Torhüter Szekely, 25, spielte zuletzt in der U21 der Löwen, zwölf Mal kam er bis zur Corona-Pause zum Einsatz. Der Mittelstürmer Durrans, 21, rückt nach fünf Toren in 22 Spielen ebenfalls aus der zweiten Mannschaft ins Köllner-Team auf. Und Agbowo, 18, war zuvor Kapitän der U19. In den vergangenen beiden Saisons bestritt der Mittelfeldspieler 19 Partien (1 Tor) bei den A-Junioren des TSV 1860.