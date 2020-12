Der TSV 1860 gerät gegen Wehen mit 0:2 in Rückstand - besinnt sich dann aber darauf, was ihn in den vergangenen Monaten starkt gemacht hat und holt immerhin einen Punkt.

Aus dem Stadion von Christoph Leischwitz

Ganz zum Schluss kehrte all das doch noch einmal zurück, was den TSV 1860 in diesem verrückten, verzerrten Spieljahr ausgemacht hatte: beständiger Fußball, Glaube an sich selbst, erkämpftes Glück. Die Löwen hatten die vorige Saison ja stabil als Tabellenachter abgeschlossen, waren dann seit dem Start in die neue Saison meist dominant aufgetreten - und hatten nur ein einziges Mal mit zwei Toren Unterschied verloren. Am Freitagabend, im letzten Spiel vor der kurzen Winterpause, lagen sie gegen den SV Wehen Wiesbaden 0:2 zurück, sahen wie der sichere Verlierer aus - und hielten den Verfolger mit einem hart erkämpften 2:2 doch noch auf Distanz.

"Wir können auf ein tolles 2020 zurückblicken", sagte Trainer Michael Köllner nach dem Punktgewinn zur sportlichen Leistung seiner Mannschaft.

Sie hatten es ja geahnt, dass dieses Spiel nicht so leicht vom Fuß gehen würde wie die beiden vorigen; die Sechziger waren zusammengerechnet mit einem 8:0 durch die englische Woche marschiert. Die Gegner aus Hessen entpuppten sich recht früh als Nervensägen in Neongelb, die ihr Spiel mit viel Ballbesitz aufzogen und die Sechziger immer wieder länger in deren eigener Hälfte halten konnten. Nicht komplett unverdient, wenngleich ein wenig prompt fiel dann der Führungstreffer: Ein Wiesbadener Eckball flog an den ersten Pfosten, kein Sechziger in Ballnähe sprang hoch, auch nicht Torwart Marco Hiller - und so hatte Ahmet Gürleyen keine Probleme, aus kurzer Distanz einzuköpfeln (17.). "Ein ekliger Ball", sagte Hiller später. Kurz darauf leistete sich Dennis Erdmann ein Frustfoul, das ihm die fünfte gelbe Karte und eine Sperre fürs nächste Spiel einbrachte, am 9. Januar gegen den FC Bayern II.

Immer wieder merkt man dem Spiel an, dass die Saison womöglich doch 90 Minuten zu lang war

Immer wieder schlichen sich kleine Ärgernisse ins Spiel ein, Indizien dafür, dass das Fußballjahr vielleicht doch 90 Minuten zu lang war: ein Pass in die Beine des Gegners hier, ein versprungener Ball ins Seitenaus dort, oder ein Ausrutscher von Semi Belkahia - der Abwehrspieler konnte bei seinem zweiten Einsatz von Beginn an bei einer Flanke aber noch im Fallen zur Ecke klären (35.). Und so ließ auch Sascha Mölders die erste hundertprozentige Chance des Spiels liegen, als es für 1860 dann doch einmal schnell nach vorne ging: Der nach Rot-Sperre zurückgekehrte Dennis Dressel passte steil in den Lauf des Angreifers, Torschütze Gürleyen wurde getunnelt, Mölders lief alleine auf Torwart Tim Boss zu, doch sein Schuss kullerte am fernen Pfosten vorbei (28.). Doch die Szene zeigte immergin: Sechzig findet trotz aller Widrigkeiten weiter Wege vor das gegnerische Tor. Nach einer weiteren guten Kombination kam kurz vor der Pause noch einmal Phillipp Steinhart aus der Distanz zum Schuss, drosch den Ball per Außenrist aber drüber (44.).

Die zweite Halbzeit begann aus Sicht der Gastgeber zunächst besser als die erste, Sechzig machte Druck. Und lief in einen perfekt ausgespielten Konter: Gianluca Korte spielte von der linken Seite flach in den Sechzehner, wo Dominik Prokop den Ball durch Hillers Beine zum 2:0 für Wehen Wiesbaden ins Netz schob (52.). Der 23-jährige Österreicher war erst vor einer Woche als Vereinsloser verpflichtet worden.

Nun fanden sich die Sechziger in einer ungewohnten Situation wider: Köllner ist eigentlich ein Befürworter einer vorsichtigen Offensive, nie soll die Abwehr zu sehr entblößt werden. Jetzt aber musste mehr Risiko her, die Gäste wurden zu weiteren gefährlichen Kontern eingeladen, die aber folgenlos blieben. "Wenn sie das dritte Tor machen ist das Spiel endgültig weg", glaubt Köllner, findet aber, dass man insgesamt die besseren Möglichkeiten herausgespielt habe.

Ein zentraler Freistoß brachte dann den Anschlusstreffer: Quirin Moll verlängerte mit dem Kopf, Mölders traf in der Drehung volley (74.) - holte eilig den Ball aus dem Netz und brüllte seine Mitspieler an, noch mehr Offensive zu wagen. Das führte zunächst aber nur zu weiteren Wiesbadener Großchancen, die teils kläglich vergeben, teils von Keeper Hiller gut entschärft wurden.

Weitere erfahrene Spieler standen Köllner nicht zur Verfügung, also brachte er in dieser spannenden Phase den 17-jährigen Angreifer Lorenz Knöferl ins Spiel. Das sollte sich auszahlen, den nach einem Getümmel im Strafraum erzielte der Youngster das Flippertor zum 2:2 (84.), indem er einen Gegenspieler anschoss, von dessen Bein der Ball an den Innenpfosten und ins Tor sprang. "Das wird ihm einen Kick geben", sagte Köllner, die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sollen immer wieder ihre Chancen bekommen.

Die Handvoll Funktionäre auf der Haupttribüne jubelte nun so laut, als ob sie die 15 000 fehlenden Fans ersetzen wollten. Es war der letzte laute Jubel, von denen es bei aller Beständigkeit nicht viele gegeben hat in diesem Jahr.