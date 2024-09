Das traditionsreiche Problem der Löwen mit dem Oktoberfest hat sich für dieses Jahr erledigt: Der TSV 1860 München feierte gegen Schlusslicht Hannover 96 II seinen zweiten Dreier in der dritten Fußball-Liga nacheinander und blieb zur Oktoberfest-Zeit ungeschlagen. „Früher gab es einen Wiesn-Fluch, wir haben jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen. So darf es weitergehen“, befand Trainer Argirios Giannikis nach dem ersten Heimerfolg seit April. Nach einem Stotterstart und viel Kritik haben sich die Münchner gefangen – was auch dem Coach ein demonstratives Sonderlob aus der Führungsetage einbrachte. „Was mich total überzeugt, ist die Arbeit vom Trainer, wie intensiv er arbeitet, wie fleißig er ist, wie er mit den Spielern arbeitet. Das sieht die Öffentlichkeit natürlich nicht“, sagte Geschäftsführer Christian Werner nach dem 1:0 (1:0) am Mittwochabend bei Magentasport.