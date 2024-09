Bevor es um Zahlen und Statistiken ging, stand erst einmal die Ästhetik im Mittelpunkt. Im Wettbewerb um den bislang schönsten Löwentreffer der Saison ließ Tunay Deniz gerne seinem Kollegen Thore Jacobsen den Vortritt. „Ehrlicherweise muss ich sagen, dass das Tor von Thore auf jeden Fall schöner war als meines“, sagte er nach seinem 2:1-Siegtreffer bei Borussia Dortmund II. Das gilt beim Drittligisten TSV 1860 München umso mehr, als Jacobsens Tor in Bielefeld (1:0) aus 60 Metern gefallen war, während Deniz aus 46 Metern getroffen hatte, was nur in Hoffenheim für numerische Euphorie gesorgt hätte.

Ansonsten waren sich die Treffer ähnlich, und sie hatten noch etwas gemeinsam: Sie brachten den Sieg. Dreimal in Serie haben die Löwen nun zur Wiesn in ihrer englischen Woche gewonnen, das ist ohnehin schon unerhört, leiden sie doch eigentlich an einem Oktoberfest-Fluch. Und dazu kommt, dass sich die Leistungen von Spiel zu Spiel steigerten.

„Wir sind eine relativ neue Mannschaft, die sich einspielen muss“, erklärte der angemessen gut gelaunte Deniz bei Magentasport weiter. Da helfe es, dass die Stammformation mittlerweile klar ist: „Der Kern bleibt gleich, sodass die Leute sich besser kennenlernen auf dem Spielfeld.“ Der von Drittliga-Absteiger Halle gekommene Deniz ist dabei neben Jacobsen, neu vom Zweitligisten Elversberg, im zentralen Mittelfeld gesetzt – in einem 4-2-3-1, das der Mannschaft liegt. Nachdem Trainer Argirios Giannikis nach einigen taktischen Versuchen schon massiv in der Kritik gestanden war, kehrte er zu diesem Grundsystem zurück und hat damit nicht nur der Mannschaft Sicherheit gegeben, sondern auch seinen Job gesichert.

Es war ein Samstagnachmittag der Traumtore im Stadion Rote Erde

„Mit intensiver Arbeit und mit sehr vielen taktischen Elementen“ habe das Team in die Spur gefunden, berichtete Deniz, was man als Lob für den Trainer zu interpretieren hatte. Giannikis revanchierte sich und lobte den Siegtorschützen: „Er ist ein Schlitzohr, er hat die Technik, und er macht das im Training auch so.“ Überhaupt war es im Stadion Rote Erde ein Samstagnachmittag der Traumtore: Auch das Dortmunder 1:0 durch Ayman Azhil in den Winkel nach Hackenvorlage von Rodney Elongo-Yombo (34.) und der für ihn typische Schlenzer des eingewechselten Maximilian Wolfram zum 1:1 (56.) waren sehenswert. Und dann sah Deniz, dass BVB-Torwart Marcel Lotka weit vor seinem Tor stand (61.) – das Spiel war gedreht.

TSV 1860 München : Goldenes Oktoberfest Nach zwei 1:0-Siegen hintereinander möchten die Löwen in Dortmund nachlegen. Max Reinthaler rückt in die Innenverteidigung, Tim Danhof ist zurück im Mannschaftstraining – und Geschäftsführer Werner lobt Trainer Giannikis.

Gedreht – ein bemerkenswertes Wort im Zusammenhang mit Sechzig. Giannikis referierte, dass das Team in der gesamten vergangenen Spielzeit – und auch in dieser Saison – kein Spiel nach einem Rückstand gewinnen konnte. Insgesamt ist der letzte Löwenerfolg nach einem Rückstand sogar zweieinhalb Jahre her – er stammt laut der Statistik von sechzger.de vom März 2022 (2:1 gegen Kaiserslautern). „Wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt, bei einer sehr guten Mannschaft“, lobte der Trainer: „Man sieht, dass die Mannschaft mehr Selbstvertrauen kriegt.“ Das zeigt sich nicht nur in der Mittelfeldzentrale: Der neue Torwart René Vollath ist mittlerweile unumstritten, nachdem er beim VfB Stuttgart II (1:3) ein Tor kassiert hatte, wie es Jacobsen und Deniz nun schossen. Jesper Verlaat hat in die Rolle des Abwehrchefs gefunden, und die neuen Stürmer treffen.

Und weil Sechzig viele Internetportale hat, hat es auch viele Statistiken: Wie dieblaue24.com berichtete, gab es drei Siege zur Wiesnzeit letztmals im Jahre 1998 in der Bundesliga unter einem gewissen Werner Lorant. Vier der vergangen fünf Spiele haben die Löwen inzwischen gewonnen – sie haben sich damit nach dem verpatzten Saisonstart ins Mittelfeld geschoben, mit Blick nach oben. Jetzt gibt ihnen Giannikis erst einmal „ein, zwei Tage frei“, am Samstag (14 Uhr) treten sie dann zu Hause gegen den SV Wehen Wiesbaden an – es wäre der vierte Sieg während des Oktoberfests. Lorant würde zwar grummelnd anmerken, dass englische Wochen und generell Drittligaspiele nicht gelten, aber sein Rekord wäre übertroffen.