Der TSV 1860 München hat zwei Zugänge gemeldet. Von Eintracht Braunschweig wechselt Marcel Bär an die Isar, wo er zuletzt in 30 Zweitliga-Einsätzen vier Tore erzielte. Der 29-jährige Stürmer hat 134 Drittligapartien in seiner Vita, er war auch schon für Jena, Zwickau und Aalen aktiv. Ebenfalls für die Offensive kommt der 26-Jährige Mittelfeldspieler Yannick Deichmann, der zuletzt beim VfB Lübeck unter Vertrag stand und dort auf 37 Drittligapartien kam, in denen er acht Treffer und vier Vorlagen sammelte. Er sei in der Offensive sehr variabel einsetzbar, sagte Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel.