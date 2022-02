Von Christoph Leischwitz

Es ist schön, wenn Fans wieder ins Stadion dürfen, alles ist plötzlich wieder einen Tick aufregender. Im Prinzip war das Drittliga-Derby zwischen Türkgücü und 1860 nämlich über weite Strecken ziemlich fad, die Gesänge und emotionalen Reaktionen auf die wenigen Torchancen oder auf Schiedsrichter-Entscheidungen machten es erträglicher. Außerdem bringen Fans vieles viel besser auf den Punkt als hernach die Trainer in ihren Analysen. So rief ein frustrierter Löwen-Anhänger auf der Haupttribüne während der Schlussphase: "Gegen alle dürft's verlieren, bloß ned gegen die!" Was dann aber die Frage aufwirft: Ja, warum hat Sechzig jetzt ausgerechnet gegen "die" verloren? 1:2 in einem Derby gegen einen insolvenzbedrohten, obendrein bei den Löwen ziemlich ungeliebten Verein, den mehr als 8000 der eigenen Fans jetzt auch noch mit ihrem Eintrittsgeld, mit gekauften Bratwürsten und alkoholfreiem Bier unterstützt hatten, ohne die wichtigen Punkte abgeholt zu haben. Und weiter gefragt: Warum spielte die Mannschaft ausgerechnet diesmal so schlecht wie lange nicht?

Es ist legitim, die Leistung in diesem Derby zu einem Charaktertest zu erheben, schließlich stand viel auf dem Spiel. Sportlich gesehen nicht weniger als der Anschluss an die Tabellenspitze. Darüber hinaus ging es aber auch um eine etwas zeitlosere Komponente. Um die Frage nämlich, ob 1860 das Selbstverständnis mitbringt, eine Aufstiegsmannschaft zu sein. Und selbstredend noch um das Prestige, denn die noch sehr kurze Derby-Geschichte zwischen diesen beiden Teams hatte sich schnell mit Rivalität aufgeladen.

Die Mannschaft, die es einzuholen gilt, derzeit ist das auf Rang drei Eintracht Braunschweig, gewinnt zeitgleich bei Viktoria Berlin 6:0

Am Mittwochabend war die Mannschaft auf allen Ebenen gescheitert. "Ich bin maßlos enttäuscht", sagte Trainer Michael Köllner, "das war auch fußballerisch ein sehr schlechtes Spiel", und er versprach: "Wir werden das schon so aufarbeiten, dass es bei jedem ankommt." Allein die Einsatzbereitschaft wollte er der Mannschaft nicht absprechen, er nannte allerdings auch die "Psyche" als Problem, weil seine Mannschaft zu viel hinterherlaufen musste, zu viele Fehlpässe gespielt habe. Die Mannschaft, die es einzuholen galt, derzeit ist das auf Rang drei Eintracht Braunschweig, gewann zeitlich bei Viktoria Berlin 6:0.

Beim Gegner hatten sie in den vergangenen Wochen oft über Personalnot geklagt, doch im Gegensatz zu den Sechzigern kamen die spielentscheidenden Impulse von der Bank. Türkgücü-Coach Andreas Heraf meinte nach dem Spiel zwar, man müsse niemanden für ein Derby noch extra motivieren, aber bei Eric Hottmann war ihm das trotzdem irgendwie gelungen. Ursprünglich stand Hottmann in der Startelf, nach dem Abschlusstraining hatte Heraf dem Angreifer gesagt, dass er doch nicht mit ihm plane. Und dann habe Hottmann gezeigt, "wie ein Wechselspieler zu agieren hat": mit einem Traumtor (77.), sieben Minuten nach seiner Einwechslung. Sercan Sararer galt vor anderthalb Jahren als der beste Spieler der dritten Liga. Das ist er zurzeit nicht, außerdem hat er nach einer Erkrankung nur Luft "für maximal 30 Minuten" (Heraf). Aber auch seine Einwechslung lohnte sich: Nach seinem Elfmetertor, herausgeholt von Hottmann, hatte er sogar noch die Gelegenheit, via Baby-Jubel mitzuteilen, dass er bald Papa wird. Abstiegskampf hin, drohende Insolvenz her, das Leben geht ja weiter.

Wenn Neudecker, Lex und Dressel einen schlechten Tag haben, kann das niemand in diesem dünnen Kader kompensieren

Bei den Sechzigern hingegen zeigte sich: Wenn Richard Neudecker, Stefan Lex und Dennis Dressel einen schlechten Tag haben, kann das niemand in diesem dünnen Kader kompensieren, geschweige denn ein Einwechselspieler. Darüber hinaus zeigten sich spielerische Defizite. Die Löwen gelten als hervorragende Umschaltmannschaft, am Mittwoch jedoch wurden sie von Türkgücü ein ums andere Mal gezwungen, sich gegen hoch anlaufende Gegner in der eigenen Hälfte frei zu kombinieren. Es misslang fast immer. Die Sechziger schienen sich unwohl zu fühlen, fast wirkte es, als sei ihnen das Olympiastadion im Vergleich zum schnuckeligen Grünwalder Heimstadion zu weitläufig.

In der vergangenen Saison hatten die Sechziger im Olympiastadion 2:0 gewonnen, aber in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit auch nur remis gespielt. Insofern würde die Mannschaft nun ganz erheblich profitieren, wenn der insolvenzbedrohte Stadtrivale doch noch aus der Wertung genommen werden sollte. Darauf angesprochen reagierte Köllner recht nüchtern. "Das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Das Spiel hätten wir beeinflussen können", ärgerte er sich noch einmal. Es schien, als wolle der Sechzig-Trainer erst einmal gar nicht so weit in die Zukunft blicken. Ohnehin droht nun ein sinnstiftendes Saisonziel abhanden zu kommen. Darauf angesprochen, worum es denn bis zum Saisonende gehe, sagte Köllner, er wolle erst einmal gegen den Halleschen FC am kommenden Montag ein gutes Spiel sehen, um die Mannschaft wieder in die Spur zu bekommen. Das könnte freilich gelingen, womöglich spielt dann zumindest die Psyche wieder mit. Schließlich ist das Spiel dann nicht mehr ganz so wichtig.