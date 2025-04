Die Sechziger waren drauf und dran, endlich Spitzenreiter zu werden, es war ja wirklich was geboten am vergangenen Samstag im Grünwalder Stadion. Letztlich haben sie es aber schon wieder nicht geschafft, und zwar deshalb, weil Hansa Rostock am Sonntagabend verlor. Deren Trainer Daniel Brinkmann sagte nach dem eher unglücklichen 1:2 bei Rot-Weiss Essen zuzüglich roter Karte und Handelfmeter nämlich: „Was die Fehlentscheidungen angeht, sind wir Tabellenführer.“ Diesen Anspruch scheinen viele zu haben in der dritten Fußball -Liga, in der es stets knapp zugeht. Wenn sich dann auch einzelne Spiele in nur wenigen Szenen entscheiden, ist die Aufregung über eine Fehlentscheidung umso größer.

Aktuell häuft sich in der dritten Liga die Kritik an den Unparteiischen allerdings enorm. Die Szene am vergangenen Samstag beim Spiel des TSV 1860 München gegen Cottbus ist dann auch noch dermaßen telegen, dass sie fortan immer wieder heraus gekramt werden dürfte, wenn es darum geht, die Einführung des Video-Assistenten (VAR) in dieser Spielklasse zu diskutieren.

Einstweilen wird sich der konkrete Einzelfall wohl nicht wiederholen. Bekanntlich hatte der Linienrichter erklärt, den Ball in der vierten Spielminute nicht gesehen zu haben, als er sich nach einem Abstauber von Soichiro Kozuki rund einen Meter hinter der Torlinie befand; und zwar wegen des gelben Werbekissens, das direkt neben dem Tor platziert war. Die Sechziger erklärten auf Nachfrage, dass die Positionierung dieser kleinen Werbebanden vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) genehmigt gewesen sei, dass nach dem Vorfall aber erwogen werde, die Banden etwas zu versetzen. Den optischen Beweis dafür werden die Zuschauer wohl schon an diesem Mittwochabend (19 Uhr) geliefert bekommen, wenn die Sechziger den akut abstiegsbedrohten SV Sandhausen empfangen.

Mag sein, dass der Assistent an der Linie den Ball wirklich nicht gesehen hatte. Warum allerdings Hauptschiedsrichter Felix Bickel, mit gutem Blick auf die Szene, weiterlaufen ließ, ist bislang nicht geklärt. Bickel übrigens soll sich noch in der Halbzeit bei den Sechzigern entschuldigt haben.

Das letzte umfassende Meinungsbild sei im vergangenen Jahr eingeholt worden, sagt der DFB

Die Diskussion darum, ob Drittliga-Schiedsrichter nicht noch mehr technische Hilfe an die Hand bekommen werden, nimmt nun natürlich Fahrt auf. Der vollumfängliche VAR scheint dabei erst einmal keine Option zu sein. „Dies war in der Vergangenheit das klare Meinungsbild in der 3. Liga“, erklärt dazu der DFB auf Nachfrage, mit Blick auf eine Abwägung von Kosten und Nutzen. Das letzte umfassende Meinungsbild sei im vergangenen Jahr eingeholt worden. Anschaffung, Installation und laufende Kosten belaufen sich ziemlich sicher auf einen sechsstelligen Betrag, den die Vereine refinanzieren müssten. Die genaue Summe hängt auch davon ab, wie viel im Stadion umgebaut werden muss. Weil zugleich das TV-Übertragungskonzept der Liga viel weniger Kameras im Stadion vorsieht als in Liga eins und zwei, bestünde laut DFB auch die Gefahr einer großen Enttäuschung: Der VAR würde wahrscheinlich weniger Fehler aufdecken als in den beiden oberen Ligen.

Bliebe die Light-Variante, die Torlinientechnik, zumal es sich hier um eine klare Ja-Nein-Entscheidung handelt. Günstig wäre auch diese Einführung ganz und gar nicht, denn dafür sind laut DFB „zusätzliche Kamerainstallationen in der 3. Liga zwingend notwendig. Aus Kostengründen wurde darauf in Abstimmung mit den Klubs bislang ebenfalls verzichtet.“ Jedoch befinde sich das Thema in einem „fortlaufenden Diskussionsprozess“, was zurzeit ja auch öffentlich gut zu vernehmen ist.

Wie weit würde 1860 München also gehen, um für mehr Gerechtigkeit in der Liga zu sorgen, nachdem der Verein bereits 20 klare Fehlentscheidungen zu seinen Ungunsten in der laufenden Spielzeit ausgemacht hat? „Mir ist bewusst, dass eine Lösung mit den Gegebenheiten der dritten Liga praktikabel sein muss“, erklärt 1860-Geschäftsführer Christian Werner auf Nachfrage, „ein Weiter so ist für mich aber nicht mehr akzeptabel. Der DFB muss sich dem Thema jetzt annehmen und zusammen mit den Klubs Wege finden, die aktuelle Situation grundlegend zu reformieren.“ Im Grünwalder Stadion freilich, in dem die Löwen bekanntlich eine hohe Miete zahlen und wenig einnehmen, kann selbst eine kleine Umbauarbeit schnell zum Politikum werden. Aber vielleicht muss man Umbaumaßnahmen als Investition in die Zukunft verstehen: hin zu einer möglichen Zweitliga-Tauglichkeit. Für den Fall, dass die Löwen eines Tages mal wieder der echte Tabellenführer sein sollten.