Es ist natürlich nie ein gutes Zeichen, wenn die Stimmung in einem Stadion vor dem Anpfiff besser ist als nach dem Schlusspfiff. Doch diesmal war das atmosphärische Gefälle im Grünwalder Stadion besonders extrem. Über zwei Stadionseiten hatten die Fans zum Einlauf der Mannschaften eine himmelblaue Choreografie aufgespannt, angesichts des 125. Geburtstags der Löwen-Fußballabteilung. In der Ostkurve stand auf dem Banner geschrieben: "Das Herzstück unseres Vereins." Das mag stimmen, die Fußballer können noch so schlecht spielen, es werden trotzdem stets mehr Zuschauer kommen als zu den Boxern oder den Keglern. Doch nach dem 1:2 (1:1) gegen Borussia Dortmund II musste man sich schon fragen, ob mit den Beinen, den Köpfen und den Lungen der Spieler noch alles in Ordnung ist: Auf seltsam lethargische Weise rutscht die Mannschaft immer tiefer in den Abstiegskampf, auch auf die 0:2-Derbyniederlage bei der längst geretteten SpVgg Unterhaching blieb die erwartete Reaktion aus.

Besonders bedenklich war die Nachspielzeit, in der die insgesamt sehr einfallslosen Löwen nicht einmal mehr mit langen Bällen vor das Tor kamen. Dazu schüchterne Rückpässe statt Druck nach vorne, ein Wegducken bei hohen Bällen. Das hatte wenig mit dem zu tun, was elf Tage zuvor der neue Geschäftsführer Oliver Mueller als Sechzigs Image ausgerufen hatte: "Lieber tot als Zweiter", hatte er bei seinem Vortrag auf dem Vereinsgelände proklamiert. Das Gegenteil war zu sehen, die Reaktion war deutlich: "Wir woll'n euch kämpfen sehn", rief die Ostkurve, auch noch nach dem Spiel. Es droht mal wieder der Abstieg in den Amateurfußball. "Jetzt brennt der Baum natürlich", sagte ein enttäuschter Marco Hiller nach dem Spiel. "Wir haben's gehört", meinte Kapitän Jesper Verlaat zu den Fankommentaren, und verwies auf einen feinen Unterschied: "Es geht jetzt nicht darum, wie wir spielen, sondern wie wir uns präsentieren." Ein paar Punkte freilich wären in den beiden verbleibenden Partien auch nicht schlecht. Verlaat sprach auch die wichtigsten Versäumnisse an: "Das ist Kopfsache, dass man gegen die Müdigkeit nach einer langen Saison ankämpft. Das hat mit Charakter zu tun, mit Anstand."

Der traumatische 30. Mai, das allerletzte Spiel der Sechziger in der Allianz Arena, jährt sich in gut drei Wochen zum siebten Mal. Die einzige gute Nachricht kam am Samstag aus der Ferne: Verfolger Bielefeld, übrigens Gegner am letzten Spieltag, bleibt wegen eines 0:1 in Aue weiter einen Punkt hinter den Sechzigern. Am Sonntagabend könnte der TSV bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz aber nur noch zwei Punkte von den Abstiegsrängen entfernt sein.

Trainer Argirios Giannikis stellt sich ein Stückweit hinter die Mannschaft

Um es sich leicht zu machen, könnte man im Löwen-Lager sagen: Dortmunds U23 ist halt ein Angstgegner. Schließlich hatte der besonders schwache Auftritt in der Hinrunde Trainer Maurizio Jacobacci den Job gekostet - der 61-Jährige hat bislang keine neue Anstellung gefunden. Und dann ist da auch noch Ole Pohlmann, der nicht nur diesmal "herausragend" war, wie auch sein Trainer Jan Zimmermann fand: Der Profi erzielte beide Tore für den BVB (4., 50. Minute), ohne ihn wäre die Partie möglicherweise dahingeplätschert wie der Auer Mühlbach unter der Candidstraße. Denn das Bedenkliche waren nicht die Gegentore, sondern dass Sechzig selten die Initiative ergriff und so wenige Lösungen fand. Allein in den 15 Minuten vor der Pause entwickelten sie Druck aufs Tor, ansonsten gab es insgesamt viel mehr Ballbesitz als Ideen.

Trainer Argirios Giannikis ärgerte sich über das frühe Gegentor: "Wir geraten mit dem ersten Torschuss in Rückstand. Natürlich total unglücklich, so ins Spiel reinzukommen", befand er. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass vor Pohlmanns Flachschuss ins kurze Eck kein Dortmunder mit einem Zweikampf konfrontiert wurde, alle Löwen standen weit weg. Der zwischenzeitliche Ausgleich war einem Geistesblitz des zum Saisonende scheidenden Fynn Lakenmacher zu verdanken, der einen Einwurf schnell ausführte und damit die Sprintqualitäten von Mansour Ouro-Tagba perfekt einsetzte. Mit ein wenig Glück stocherte der 19-Jährige den Ball ins kurze Eck (28.).

Detailansicht öffnen Die Löwen-Fans präsentieren eine Choreografie zum Geburtstag der Fußballabteilung. (Foto: Heike Feiner/Imago/Eibner)

Dass es nach dem erneuten Rückschlag kurz nach Wiederanpfiff - Ouro-Togba hatte im Mittelfeld einen Fehlpass gespielt, die Rückwärtsbewegung der Mannschaft war kaum vorhanden - kein erneutes Aufbäumen gab, argumentierte der Trainer hernach weg. "Wenn du zurückliegst, ohne dass der Gegner besser war, und du die große Chance hast, dann macht das etwas mit dir", sagte Giannikis bei Magentasport. Er fand die Niederlage "total unnötig" und stellte sich damit auch ein Stückweit hinter seine Mannschaft. Besagte "große Chance" hatte Joel Zwarts, nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung: Auch hier ein Geistesblitz, diesmal von Julian Guttau in Form eines Steilpasses, Zwarts hatte nur noch Torwart Marcel Lotka vor sich, und setzte den Ball recht deutlich links vorbei (59.). "Wieder den Schalter umzulegen, wieder anzulaufen, wieder einen klaren Kopf zu bewahren" - das sei dann seiner Mannschaft nicht mehr gelungen, sagte Giannikis.

Dortmunds Trainer Zimmermann machte noch eine interessante Anmerkung: "Ein bisschen Wasser hätte dem Rasen und auch unserem Spiel gutgetan." Ein stumpfer Rasen ist meistens besser für die spielerisch benachteiligte Mannschaft, die gerne defensiv agiert. Die Löwen sind auch deshalb in den Abstiegskampf gerutscht, weil sie selbst das Spiel nicht gestalten können - und die Gegner das auch wissen. Was freilich auch für das Spiel bei Rot-Weiss Essen am kommenden Freitag keine ermutigende Erkenntnis ist.

Eine letzte, kleine gute Nachricht noch: Sollten die Löwen die Klasse halten, dürften sie kommende Saison nicht mehr auf Ole Pohlmann treffen, der auch im vergangenen Jahr im Grünwalder Stadion doppelt traf. Dessen Trainer Zimmermann findet, der Angreifer habe in dieser Liga nichts mehr verloren.