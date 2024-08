Die erste große Szene dieser Saison ereignete sich eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff, als er den Rasen betrat: der neue Torwart der Gastgeber. Nein, René Vollath betrat nicht im Wortsinn das Feld, es war mehr, als schwebe der 34-Jährige mit dem Ball am Fuß darüber hinweg – und das ist eine Erwähnung wert, weil einige Sekunden und Meter hinter dem Träger des Trikots mit Rückennummer 11 ein zweiter Mann im Grünwalder Stadion auftauchte: Marco Hiller, der bisherige Keeper, schwebte nicht, ihm schwebte ja auch nicht diese Rolle als Ersatztorhüter vor. Und so schlich der 27-Jährige – trotz Trikotnummer 1 – mit einem geschulterten Netz voller Trainingsbälle aufs Feld. Auch eine Frage dieser ganz frühen blauen Phase: Geht das mit den beiden gut?

Fußball war immer schon viel mehr als das Spiel zweier Mannschaften gegeneinander, es laufen ja auch die internen Wettbewerbe – und einen solchen hatte der Trainer des TSV 1860 vor Saisonbeginn auf der Torhüterposition ausgerufen. Das vorläufige Ergebnis, „eine Millimeterentscheidung“, war am Freitagabend erstmals zu besichtigen, als die Münchner Löwen in Spiel eins der neuen Drittligasaison eines der Spitzenteams dieser Klasse empfingen. Vor ausverkauften Rängen in Giesing missglückte dem Team von Coach Argirios Giannikis der Auftakt durch eine 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Saarbrücken. Das Tor des Abends erzielte der eingewechselte Gästestürmer Patrick Schmidt.

Es war nicht das erste Mal, dass in der U-Bahn und im Stadion Optimismus anklingt von jenen, die es offenkundig mit diesem Klub halten. Am Freitag allerdings, da ließen sich auch solche zu Aufstiegsambitionen hinreißen, die sonst selbst nach Siegen skeptische Analysen unter ihren abgewetzten und ausgefransten Sechziger-Jeansjacken hervorraunen. Am Freitag klang zunächst vieles mehr nach: Mia san dro. Das passte im Kern zum bisherigen Branchengerede: Die Löwen galten vor dem Saisonstart als ernsthafte Aufstiegsaspiranten. Aber sind sie das auch?

„Es war eine Stimmung da, die Fans waren da, man hat irgendwie etwas gespürt“, sagte Vollath nach dem Spiel. So ein Gefühl kann trügerisch sein, muss es aber nicht, zumal das Auftaktspiel gegen Saarbrücken höchstens erste kleine Hinweise auf den weiteren Verlauf dieser Spielzeit hinterließ. Es stellte sich gleich einer der sogenannten Brocken dieser dritten Liga vor, der 1. FC Saarbrücken hatte sich in der abgelaufenen Spielzeit den Namen Pokalschreck verdient, war bis ins Halbfinale vorgedrungen und hatte unter anderem den Münchner Mia-san-Mia-Klub FC Bayern eliminiert. Gegen 1860 allerdings hatten die Saarländer in zwei Ligaspielen nur einen Punkt erobert. Nun waren es gleich drei auf einen Streich.

1860-Coach Giannikis bot sechs Zugänge auf, die seit dieser Saison das neue himmelblaue Heimdress der Löwen tragen, zuvorderst Vollath. „Ich weiß natürlich um die Historie von Marco im Verein“, sagte er über seinen Torwartkonkurrenten, der seit seiner Jugend im Klub ist. „Ich bin aber ganz klar hergekommen um zu spielen. Es bedeutet mir unfassbar viel, dass ich hier auf dem Platz stehen darf.“ Vor Vollath im Tor bildete – zusammen mit dem bewährten Kapitän Jesper Verlaat – Raphael Schifferl die neue Innenverteidigung, im Mittelfeld rückte Thore Jacobsen in die Zentrale, David Philipp erhielt den Posten auf der linken Außenbahn – als Zulieferer für das neue Sturmduo Patrick Hobsch und Maximilian Wolfram. Besser: als potenzieller Zulieferer.

Die anfängliche Euphorie an diesem sonnigen Augustabend übertrug sich zunächst nicht vollends auf die Akteure – vielleicht auch, weil der zuletzt vom Ligakonkurrenten Verl angestellte Wolfram die Chance auf die frühe Löwenführung verpasste und Saarbrückens Keeper Phillip Menzel anköpfelte (6. Minute). Fortan erarbeiteten sich die Gäste zunehmend spielerische Vorteile und drängten die Giannikis-Elf in Richtung Vollaths Hoheitsgebiet. Dem Löwenkeeper und seinen Vordermännern Verlaat und Schifferl gelang es jedoch verlässlich, die hohen Hereingaben bei blendendem Sonnenlicht aus dem Strafraum zu befördern. Gegen Ende der ersten Halbzeit kamen dann einstweilen die Münchner auf, zuvorderst deren Außenverteidiger Lukas Reich, der sich nach einem weit geschlagenen Pass in Minute 37 rechts durchsetzte und Menzel im Saarbrücker Tor beinahe per Flachschuss überwand.

Nach Wiederbeginn rammte 1860-Keeper Vollath seine Vorderleute Reich und Schifferl bei zwei Abwehraktionen jeweils unsanft – um nicht zu sagen voll hart – zu Boden und ließ erahnen, dass Mentalitätsspieler auch heißen kann, es Teamkollegen spüren zu lassen. Beide konnten weitermachen, was von Vorteil war, weil Schifferl kurze Zeit später einen scharfen Kopfball von Saarbrückens Angreifer Kasim Rabihic für seinen bezwungenen Torhüter vor der Linie aus der Gefahrenzone beförderte und so das 0:1 aus Sicht der Sechziger verhinderte (65.), ehe Vollath fünf Minuten später höchstselbst einen Saarbrückener Einschuss entschärfte.

Doch dann, in der 71. Minute, segelte abermals eine bedrohliche Saarbrücker Flanke in den Löwenstrafraum, landete dann auf Schmidts Stirn und schließlich unhaltbar im Tor. „Wir hatten eine deutlich bessere Spielanlage als letzte Saison“, sagte Trainer Giannikis nach dem Spiel. „Aber wenn du so einfache Ballverluste generierst, machst du den Gegner stark.“ In der Nachspielzeit lenkte FCS-Keeper Menzel noch eine Münchner Bogenlampe mit viel Glück an die Oberlatte und rettete den Sieg. Schon war es wieder da im Grünwalder, dieses verflixte Mia-san-Mittelmaß-Gefühl.