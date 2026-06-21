Die Mitglieder des TSV 1860 stimmen der Gründung zweier neuer Gesellschaften zu – eine für den Spielbetrieb, eine für den Betrieb des Grünwalder Stadions. Eine Machbarkeitsstudie für das Stadion wird vorgestellt.

Um 14.15 Uhr war auf der Mitgliederversammlung des TSV 1860 der Tagesordnungspunkt 13 an der Reihe – ein wichtiger Punkt für die Zukunftspläne des Präsidiums um Gernot Mang. Schließlich möchte der Stammverein, der das Spielrecht für die Regionalliga hat, eine neue Spielbetriebsgesellschaft gründen; und er möchte seine Zukunft im Stadion an der Grünwalder Straße gestalten. Unter Punkt 13 ging es also um die „Gründung oder (den) Erwerb einer GmbH für den Betrieb des Profifußballs“ sowie um die Gründung einer GmbH mit dem Namen „Betriebsgesellschaft Sechzgerstadion mbH“.