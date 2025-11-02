Fußball-Drittligist 1860 München hat Geschäftsführer Manfred Paula einen unbefristeten Vertrag gegeben. Der Beirat bestätigte Paula einstimmig im Amt und hob die Befristung seiner Bestellung auf, wie der Klub mitteilte. „Beide Gesellschafter sind überzeugt, dass Herr Paula mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner gewissenhaften Arbeitsweise, seinem starken Netzwerk und nicht zuletzt durch sein geschultes Auge für unsere Nachwuchstalente eine hervorragende Lösung für die sportliche Leitung darstellt“, erklärte Präsident Gernot Mang. Ein Finanz-Geschäftsführer wird weiter gesucht. Der Verein teilte zudem mit, der Deutsche Fußball-Bund habe „bestätigt, dass alle Unterlagen zur Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit während der Spielzeit 2025/2026 form- und fristgerecht eingereicht wurden“. Sechzig hat dementsprechend auch die Voraussetzungen für die positive Fortführungsprognose erfüllt. Hierzu waren Darlehenszusagen von Investor Hasan Ismaik über fünf bis sechs Millionen Euro nötig.