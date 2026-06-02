Verlieren die Löwen die Lizenz und müssen in die Regionalliga? Investor Hasan Ismaik gibt leichte Entwarnung – doch die Anwälte arbeiten weiterhin auf Hochtouren. Und der DFB spielt eine wichtige Rolle.

Die Merchandising-Firma des TSV 1860 München, die dem Investor Hasan Ismaik gehört, eröffnet am Samstag einen neuen Fanshop am Münchner Flughafen; zu diesem feierlichen Anlass hat sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger angekündigt, um eine Grußbotschaft zu sprechen. Ob Aiwanger dann Grüße an einen Fußball-Regionalligisten schickt, das ist die Frage, die in diesen Tagen über Giesing hängt. Ismaik hatte kürzlich Darlehensverträge gekündigt, sodass den Löwen zur Lizenzierungsfrist für die dritte Liga an diesem Mittwoch, 17 Uhr, plötzlich 2,7 Millionen Euro fehlten. Wird die Lücke nicht geschlossen, geht es ab in die vierte Spielklasse.