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TSV 1860 München„Ich denke, wir bleiben in der dritten Liga“

Lesezeit: 2 Min.

Geht es in Liga vier, Hasan Ismaik? „Ich hoffe nicht.“
Geht es in Liga vier, Hasan Ismaik? „Ich hoffe nicht.“ Felix Hörhager/dpa

Verlieren die Löwen die Lizenz und müssen in die Regionalliga? Investor Hasan Ismaik gibt leichte Entwarnung – doch die Anwälte arbeiten weiterhin auf Hochtouren. Und der DFB spielt eine wichtige Rolle.

Von Markus Schäflein und Philipp Schneider

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Die Merchandising-Firma des TSV 1860 München, die dem Investor Hasan Ismaik gehört, eröffnet am Samstag einen neuen Fanshop am Münchner Flughafen; zu diesem feierlichen Anlass hat sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger angekündigt, um eine Grußbotschaft zu sprechen. Ob Aiwanger dann Grüße an einen Fußball-Regionalligisten schickt, das ist die Frage, die in diesen Tagen über Giesing hängt. Ismaik hatte kürzlich Darlehensverträge gekündigt, sodass den Löwen zur Lizenzierungsfrist für die dritte Liga an diesem Mittwoch, 17 Uhr, plötzlich 2,7 Millionen Euro fehlten. Wird die Lücke nicht geschlossen, geht es ab in die vierte Spielklasse.

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SZ PlusVon Markus Schäflein

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