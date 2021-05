Meldungen im Überblick

3. Liga, 1860 München: Kurz vor dem letzten Spiel des TSV 1860 in der 3. Liga und dem direkten Duell um den Aufstieg in Ingolstadt hat Trainer Michael Köllner eine Offerte aus Österreich ausgeschlagen. Wie die Sechziger am Donnerstag mitteilten, habe es Interesse von Austria Wien an dem Coach gegeben. Dies sei ein "toller Verein", sagte Köllner. "Aber ich weiß, dass ich hier richtig bin." Das Thema sei "damit für alle Zeiten, glaube ich, erledigt", ergänzte er. Die "Löwen" kämpfen um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga und müssen dafür am letzten Spieltag am Samstag beim FC Ingolstadt gewinnen, um die Relegationspartien zu erreichen.

Mit der Austria habe sich der Trainer (51) daher nur aus Höflichkeit unterhalten. "Es gebietet der Respekt, dass man sich das anhört", sagte er. Auch Geschäftsführer Günther Gorenzel habe den Wienern signalisiert, dass er in keine konkreten Verhandlungen treten werde. "Aufgrund dessen ist das Thema für Austria Wien vom Tisch, es ist für 1860 vom Tisch, für mich vom Tisch und für Michael Köllner vom Tisch."

Basketball, NBA: Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben ihr erstes Spiel im Play-In-Turnier gewonnen und ziehen dadurch in die Endrunde der nordamerikanischen Profiliga NBA ein. In der Vorqualifikation setzte sich der Meister am Mittwoch (Ortszeit) mit 103:100 gegen die Golden State Warriors durch. In der ersten Playoff-Runde treffen die Lakers auf die Phoenix Suns. Die Texaner hatten im Westen als Zweiter der regulären Saison das Ticket gelöst. Golden State mit Superstar Stephen Curry könnte dagegen mit einem Sieg im Duell gegen die Memphis Grizzlies das Saisonende noch abwenden.

In einem umkämpften Spiel waren aus Sicht der Lakers zwei Faktoren entscheidend. Zum einen stabilisierten sich die Hausherren in der Schlussphase in der Defensive, zum anderen verwandelte LeBron James in der Schlussminute einen schwierigen Dreier zum Endstand. Die Warriors um Curry, der mit 37 Punkten der beste Schütze der Partie war, kamen zwar noch zweimal in Ballbesitz, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Schröder erwischte indes nicht seinen besten Tag. Er traf nur drei seiner 14 Versuche und saß in der Schlussphase auf der Bank.

1860, Sascha Mölders: Für den Löwen-Kapitän Sascha Mölders könnte eine Beleidigung vor TV-Kameras nach dem Münchner Stadtderby Folgen haben. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) leitete am Dienstag ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unsportlichen Verhaltens gegen den Stürmer des Drittligisten ein. Mölders war nach dem 2:2 am Sonntag gegen den FC Bayern II mit Gegenspieler Maximilian Welzmüller aneinandergeraten. Dabei sagte der 36-Jährige: "Nächstes Jahr seid ihr in der Regionalliga Bayern, Spacko." Der Satz fiel vor Beginn des Interviews von Magentasport, war aber bei der Übertragung deutlich zu hören. "Es besteht deshalb der Verdacht, dass sich Mölders eines unsportlichen Verhaltens schuldig gemacht haben könnte", teilte der DFB mit. Der Kontrollausschuss will daher eine zeitnahe Stellungnahme von Mölders bekommen. Danach werde das Gremium über weitere Schritt in dem Verfahren entscheiden.

Der TSV kämpft in der 3. Liga um den Aufstieg - am letzten Spieltag kommt es beim FC Ingolstadt am Samstag zum direkten Duell der beiden Aufstiegsaspiranten. Mölders ist der beste Torschütze der Liga und ein absoluter Erfolgsfaktor für die Sechziger. Ob ihm wegen des Vorfalls womöglich sogar eine Sperre droht, war zunächst unklar. Mölders schien aufgebracht zu sein, weil er Welzmüller bei einer Aktion im Spiel Schauspielerei vorwarf. "Im Spiel ist der einfach vor eine Wand gelaufen, schmeißt sich auf den Boden und fängt an zu heulen. So was habe ich mein Leben noch nicht gesehen", polterte er. "Mein Sohn ist elf Jahre alt. Wenn ich den schubse, dann bleibt der stehen. Und der (Welzmüller) läuft gegen mich und fängt an zu heulen wie ein kleiner Schulbub", stänkerte der ehemalige Bundesliga-Akteur.

Fußball, Düsseldorf: Der frühere Nationalstürmer Miroslav Klose (42) ist Berichten zufolge als Trainer bei Fortuna Düsseldorf im Gespräch. Von dieser Option berichteten die "Rheinische Post" und der "Express" mit Verweis auf eigene Informationen. Es sei aber auch möglich, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit Trainer Uwe Rösler (52) verlängert werde, berichte die "RP". Der Verein kommentierte die Meldungen nicht. Klose ist derzeit Co-Trainer beim FC Bayern. Er hatte am Wochenende angekündigt, den Rekordmeister am Saisonende zu verlassen. Sein Vertrag läuft aus.

Der Weltmeister von 2014 hat kürzlich erfolgreich die Prüfungen zum Fußball-Lehrer abgeschlossen. Seinen Angaben zufolge hat er "mehrere spannende Optionen" für die berufliche Zukunft vorliegen. "Und ich bin mir sicher, dass zeitnah eine Entscheidung darüber fallen wird, was ich in der kommenden Saison machen werde", hatte er im Kicker angekündigt. Als eine weitere Option gilt, dass der ehemalige Weltklassestürmer im Falle eines Bundestrainer-Engagements von Hansi Flick (56) seinem bisherigen Chef bei der Nationalmannschaft wieder als Co-Trainer zur Seite stehen könnte. Auch Cheftrainer Flick verlässt den FC Bayern im Sommer, Julian Nagelsmann übernimmt.