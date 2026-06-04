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TSV 1860 MünchenPräsidium kündigt Kooperationsvertrag mit Ismaik

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Da lief es noch rund zwischen Präsident und Investor: Gernot Mang und Hasan Ismaik beim freundlichen Händedruck.
Da lief es noch rund zwischen Präsident und Investor: Gernot Mang und Hasan Ismaik beim freundlichen Händedruck. Ulrich Wagner/Imago

Der e.V. um Gernot Mang kündigt den Vertrag mit dem Investor. Er überträgt das Spielrecht auf den Stammverein zurück – damit bereitet er sich auf eine Insolvenz der Profifußball-KGaA vor.

Von Markus Schäflein

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Nach dem Lizenzentzug und dem Sturz in die Fußball-Regionalliga herrscht riesige Aufregung beim TSV 1860 München. Das war zu erwarten, aber dass es dermaßen Schlag auf Schlag gehen würde wie am Donnerstag, das dann doch nicht. Am Nachmittag hatte Investor Hasan Ismaik angekündigt, er werde die KGaA nicht mehr vor einer Insolvenz bewahren; in dieser Gesellschaft, die dem Stammverein und Ismaik gemeinsam gehört, ist der Profifußball der Löwen organisiert und sie hat auch das Spielrecht zur Teilnahme an den Ligen. Am Donnerstagabend ließ dann das Präsidium des Stammvereins, des e.V., eine Bombe platzen: Es gab bekannt, dass es den Kooperationsvertrag mit Ismaiks Firma HAM aufgekündigt hat. „Der TSV München von 1860 e. V. hat den am 30. Mai 2011 geschlossenen Kooperationsvertrag mit der HAM International Limited aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung gekündigt“, hieß es in der Mitteilung.

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