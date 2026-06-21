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Versammlung beim TSV 1860 München„Nach Stand der Dinge wird die KGaA Insolvenz anmelden müssen“

Lesezeit: 2 Min.

„Es wird womöglich rechtliche Auseinandersetzungen geben, aber die nehmen wir in Kauf“: Löwen-Boss Gernot Mang.
„Es wird womöglich rechtliche Auseinandersetzungen geben, aber die nehmen wir in Kauf“: Löwen-Boss Gernot Mang. IMAGO/Ulrich Wagner

Präsident Mang berichtet, dass eine gütliche Einigung mit Investor Ismaik in weite Ferne gerückt ist. Die drohende Pleite der Spielbetriebsgesellschaft löst bei den Mitgliedern tosenden Applaus aus.

Von Markus Schäflein

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Am Samstag bestritt der TSV 1860 München sein erstes Vorbereitungsspiel. Die bisherige Bayernliga-U21, verstärkt mit einigen Talenten des bisherigen Drittligakaders, gewann 4:0 beim Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning. Mit dabei war auch Gastspieler Mathew Collins, der Sohn des Popstars Phil Collins. Dessen größter Erfolg „Another day in paradise“ passt eher weniger zur Lage der Löwen, aber mit seiner Band Genesis hatte Phil Collins ja auch noch den Hit „Land of confusion“, mit den eher passenden Zeilen: „Es gibt zu viele Männer, zu viele Menschen, die zu viele Probleme verursachen. Siehst du nicht, dass dies ein Land der Wirrungen ist?“

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:Viele Behauptungen – und ein Märchen

Öffentlich geht es im Streit zwischen Stammverein und Investor Ismaik hoch her. Doch im Hintergrund arbeiten Anwälte offenbar tatsächlich an einer Einigung – und dann reist Ismaik mit besten Wünschen aus München ab.

SZ PlusVon Markus Schäflein

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