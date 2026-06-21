Am Samstag bestritt der TSV 1860 München sein erstes Vorbereitungsspiel. Die bisherige Bayernliga-U21, verstärkt mit einigen Talenten des bisherigen Drittligakaders, gewann 4:0 beim Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning. Mit dabei war auch Gastspieler Mathew Collins, der Sohn des Popstars Phil Collins. Dessen größter Erfolg „Another day in paradise“ passt eher weniger zur Lage der Löwen, aber mit seiner Band Genesis hatte Phil Collins ja auch noch den Hit „Land of confusion“, mit den eher passenden Zeilen: „Es gibt zu viele Männer, zu viele Menschen, die zu viele Probleme verursachen. Siehst du nicht, dass dies ein Land der Wirrungen ist?“