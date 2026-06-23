Präsident Gernot Mang hatte es am Sonntag in der Mitgliederversammlung angekündigt und begeisterten Applaus erhalten. Und an diesem Dienstagabend um 18 Uhr war es so weit: Die gesetzte Frist, von der zuerst die Abendzeitung berichtet hatte, war abgelaufen. Das bedeutete für 1860-Geschäftsführer Manfred Paula, bis Mitternacht – das war der Stand vorausgegangener Beratungen mit Juristen – oder wohl spätestens am nächsten Morgen die Insolvenzen der Spielbetriebsgesellschaften anmelden zu müssen.
TSV 1860 MünchenFrist abgelaufen: Löwen vor dem Insolvenzantrag
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Mehr als sieben Millionen Euro fehlen: Welches Angebot Hasan Ismaik gemacht hat, warum der Verein es nicht annahm – und was ein Insolvenzverwalter tun könnte, um die Profigesellschaft der Löwen doch noch am Leben zu halten.
Von Markus Schäflein, München
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