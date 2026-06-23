Mehr als sieben Millionen Euro fehlen: Welches Angebot Hasan Ismaik gemacht hat, warum der Verein es nicht annahm – und was der Insolvenzverwalter nun tun könnte, um die Profigesellschaft der Löwen doch noch am Leben zu halten.

Präsident Gernot Mang hatte es am Sonntag in der Mitgliederversammlung angekündigt und begeisterten Applaus erhalten. Und an diesem Dienstagabend um 18 Uhr war es so weit: Die gesetzte Frist, von der zuerst die Abendzeitung berichtet hatte, war abgelaufen. Am späten Dienstagabend waren die Insolvenzanträge nach SZ-Informationen von Geschäftsführer Manfred Paula eingereicht und beim Gericht anhängig.