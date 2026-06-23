Zum Hauptinhalt springen

TSV 1860 MünchenFrist abgelaufen: Löwen stellen Insolvenzantrag

Lesezeit: 3 Min.

Müssen sich auf Viertliga-Fußball einstellen: Die Fans des TSV 1860 München.
Müssen sich auf Viertliga-Fußball einstellen: Die Fans des TSV 1860 München. Ulrich Wagner/Imago

Mehr als sieben Millionen Euro fehlen: Welches Angebot Hasan Ismaik gemacht hat, warum der Verein es nicht annahm – und was der Insolvenzverwalter nun tun könnte, um die Profigesellschaft der Löwen doch noch am Leben zu halten.

Von Markus Schäflein, München

SZ bei Google bevorzugen

Präsident Gernot Mang hatte es am Sonntag in der Mitgliederversammlung angekündigt und begeisterten Applaus erhalten. Und an diesem Dienstagabend um 18 Uhr war es so weit: Die gesetzte Frist, von der zuerst die Abendzeitung berichtet hatte, war abgelaufen. Am späten Dienstagabend waren die Insolvenzanträge nach SZ-Informationen von Geschäftsführer Manfred Paula eingereicht und beim Gericht anhängig.

Zur SZ-Startseite

MeinungTSV 1860 München
:Eine ernst zu nehmende Opposition gibt es beim TSV 1860 nicht mehr

SZ PlusKommentar von Markus Schäflein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite