Gut gemeint heißt noch lange nicht gut gemacht, das musste die Merchandising GmbH des TSV 1860 München in diesen Tagen mal wieder erfahren. Der „Christmas Pullover Löwe“ mit Zigarre rauchendem Löwen im Anzug ist selbst für den anhaltenden Trend „Ugly Christmas Sweater“ bemerkenswert ugly (hässlich). „Die hellblaue Grundfarbe, kombiniert mit winterlichen Motiven wie Schneeflocken und Zuckerstangen, sorgt für festliche Stimmung mit Vereinsbezug“, heißt es dazu – Geschmackssache. Und als Reaktion auf noch hässlichere Vorfälle im Grünwalder Stadion – ein Zuschauer beleidigte einen gegnerischen Spieler mit Affenlauten, ein anderer zeigte den Hitlergruß – brachte die Firma ein neues T-Shirt heraus mit der Aufschrift „Blau gegen Rassismus“. Die Botschaft ist keine Geschmackssache, dennoch löste dieses Kleidungsstück einen Sturm der Entrüstung aus. Vor allem bei Blauen, die keineswegs verdächtig sind, für Rassismus zu sein.