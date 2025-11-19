Gut gemeint heißt noch lange nicht gut gemacht, das musste die Merchandising GmbH des TSV 1860 München in diesen Tagen mal wieder erfahren. Der „Christmas Pullover Löwe“ mit Zigarre rauchendem Löwen im Anzug ist selbst für den anhaltenden Trend „Ugly Christmas Sweater“ bemerkenswert ugly (hässlich). „Die hellblaue Grundfarbe, kombiniert mit winterlichen Motiven wie Schneeflocken und Zuckerstangen, sorgt für festliche Stimmung mit Vereinsbezug“, heißt es dazu – Geschmackssache. Und als Reaktion auf noch hässlichere Vorfälle im Grünwalder Stadion – ein Zuschauer beleidigte einen gegnerischen Spieler mit Affenlauten, ein anderer zeigte den Hitlergruß – brachte die Firma ein neues T-Shirt heraus mit der Aufschrift „Blau gegen Rassismus“. Die Botschaft ist keine Geschmackssache, dennoch löste dieses Kleidungsstück einen Sturm der Entrüstung aus. Vor allem bei Blauen, die keineswegs verdächtig sind, für Rassismus zu sein.
MeinungTSV 1860 München:„Blau gegen Rassismus“? So viel auf einmal kann man eigentlich gar nicht falsch machen
Kommentar von Markus Schäflein
Lesezeit: 2 Min.
Beim FC Bayern abgekupfert und teuer: Ein T-Shirt der TSV 1860 Merchandising GmbH löst bei den Fans Kritik aus.
125 Jahre FC Bayern:„Was brauch’ ich eine Zukunft. Erinnerungen will ich“
Nach 125 Jahren hält der FC Bayern kurz inne und fragt sich: Wird es je wieder so schön, wie es immer war? Szenen eines Vereinslebens – mit einem Trapattonistik-Professor, einem Beckenbauer auf dem Bierdeckel und einem Loddarmaddäus in Boxershorts.
Lesen Sie mehr zum Thema