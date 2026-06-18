Die Spielbetriebsgesellschaft des TSV 1860 München hat beim Deutschen Fußball -Bund (DFB) Einspruch gegen den Lizenzentzug für die dritte Fußball-Liga eingelegt. Wie die Bild-Zeitung berichtete, geschah dies in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Beschwerde wird demnach nun am DFB-Bundesgericht verhandelt. Diesen Schritt hatte Investor Hasan Ismaik gefordert. Eine Bestätigung des Eingangs der Beschwerde durch den DFB gab es am Donnerstag noch nicht, da die Frist erst um 0 Uhr in der Nacht zum Freitag abläuft.

Geschäftsführer Manfred Paula ging diesen Weg sicherlich auch, um sich haftungsrechtlich abzusichern und alles versucht zu haben, die bestehende Profifußballfirma (KGaA) zu retten, die Ismaik und dem Stammverein gemeinsam gehört. Auf die Entscheidung über einen möglichen Insolvenzantrag der KGaA hat der Schritt keine Auswirkungen: Die Erfolgsaussichten sind aus sportrechtlicher Sicht dermaßen gering, dass sich eine Entscheidung nicht auf dieses vage Szenario stützen kann. Hierzu holte die KGaA nach SZ-Informationen eigens die Gutachten von zwei voneinander unabhängigen Sportrechtsexperten ein.

Ihre Meinung verwundert kaum: Der TSV 1860 hat definitiv die Ausschlussfrist gerissen, zu der die 2,3 Millionen Euro zur Sicherung der Lizenz nötig gewesen wären, nachdem Ismaik der KGaA Darlehen gekündigt hatte. Der DFB ist bei seinen Fristen außerordentlich streng und würde hier einen Präzedenzfall schaffen. Für eine positive Fortführungsprognose wäre nach SZ-Informationen wenig später nochmals ein Millionenbetrag benötigt worden.

Über die Verhandlungen zwischen Stammverein und Ismaik – der e.V. soll dessen Anteile zurückerhalten und den Investor mit der Hilfe von Mitgliedern, Fans und Sponsoren auszahlen – berichtete am Donnerstag die Abendzeitung: Der bislang angebotene einstellige Millionenbetrag soll Ismaik zu gering gewesen sein. Am Sonntag steht die Mitgliederversammlung der Löwen in der Münchner Kulturhalle Zenith an.