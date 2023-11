Das "Bündnis Zukunft 1860" will dem Münchner Fußball-Drittligisten zu sportlicher Größe verhelfen. Es hat gute und teils schräge Ideen - doch wie es diese politisch durchbringen möchte, bleibt rätselhaft.

Von Philipp Schneider

Martin Gräfer war kürzlich zu Besuch in Liverpool. Er hat dort das Anfield besichtigt, die legendäre Spielstätte des FC Liverpool, und der Besuch hat ihn in seiner grundsätzlichen Überzeugung bestärkt, dass es kaum etwas Schöneres gibt als ein Fußballstadion im Herzen einer Großstadt. Aber deshalb allein erzählt Martin Gräfer am Dienstag nicht von seiner Englandreise. Die Stadiongeschichte ist vor allem eine schöne Überleitung zu seinem Erlebnis im Pub.