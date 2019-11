Am Dienstagmorgen schien die Welt in München-Giesing noch in Ordnung zu sein: Daniel Bierofka leitete das Training des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München, es sah so aus, als würde er seine Rücktrittsankündigung doch nicht wahrmachen wollen. Das Gesicht des Klubs, der echte Löwe, der Aufstiegstrainer - er schien weiterzumachen. Doch währenddessen weilte 1860-Geschäftsführer Michael Scharold nach SZ-Informationen bereits bei Bierofkas Berater Christian Nerlinger, der ihn zum Gespräch geladen hatte - um über eine Vertragsauflösung zu verhandeln. Eine Pressemitteilung zur Trennung wurde ebenfalls bereits vorbereitet.

Bierofka hatte zuletzt über Indiskretionen geklagt, so landeten im Kicker beispielsweise angebliche Meinungen aus der Mannschaft über mangelnde taktische Kompetenz und falsche Trainingssteuerung. "Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert", sagte der Coach nach dem Sieg gegen Viktoria Köln am Samstag. "Lange schaue ich mir das nicht mehr an, das weiß ich."

Am Nachmittag trifft sich Ismaik mit Bierofka

Die Informationen kämen nicht von den Spielern, sondern aus einem "inneren Kreis". Wen von den Funktionären er damit meinte, erläuterte er nicht. Am Tag danach fehlte Bierofka bereits beim Training, er habe sich eine "Auszeit" genommen, teilte der Klub mit.

Am Dienstag war er dann noch einmal da - zum letzten Mal? Das war die Frage, denn plötzlich tauchte Investor Hasan Ismaik auf der Bildfläche bzw. in München auf. Er befinde sich aus anderen geschäftlichen Gründen in München und mache einen Besuch, den er vor einigen Wochen krankheitsbedingt habe absagen müssen, teilte er der SZ mit. Nun nutze er die Gelegenheit, sich für den Dienstagnachmittag zu einem Gespräch mit dem von ihm hoch geschätzten Bierofka in einem Münchner Hotel zu verabreden.

Was das Ergebnis dieses geplanten Treffens sein wird, ist mit Spannung zu erwarten.