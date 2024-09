Doch das war nicht der Fall, der späte und technisch perfekte Schuss des Sechzig-Mittelfeldspielers segelte – passenderweise aus 60 Metern – ins Netz und bescherte den Blauen ihren zweiten Saisonsieg, und Trainer Argirios Giannikis ein bisschen Luft im Kampf um seinen Job. Denn angesichts von Tabellenplatz 19 vor dem sechsten Spieltag in der dritten Liga war bereits öffentlich über eine Ablösung des Coaches diskutiert worden.

„Ich weiß nicht, ob das ein Endspiel war, ich hatte den Glauben, dass wir vereinsintern an einem Strang ziehen, in die gleiche Richtung gehen und in unseren Prozessen weiterarbeiten“, sagte Giannikis nach dem Spiel am Mikrofon von Magentasport. Dennoch war auch ihm die Erleichterung anzumerken, gerade weil Jacobsens Lucky Punch in der 89. Minute aufgrund des Spielverlaufs in der zweiten Halbzeit kaum absehbar gewesen war. Doch Bielefeld nutzte seine Überlegenheit nicht, Isaiah Young scheiterte ebenso an 1860-Torwart René Vollath (49.) wie der frühere Sechziger Marius Wörl (69.). Einen weiteren Versuch von Wörl blockte Raphael Schifferl ab, der Nachschuss des gebürtigen Münchners Christopher Lannert strich knapp am Kasten vorbei (74.) und Kaito Mizuta rutschte eine Minute später nur denkbar knapp an einer Hereingabe vorbei.

„Eigentlich kann ich gar nicht so weit schießen“, sagt Löwen-Matchwinner Jacobsen

Als sich das Geschehen auf dem Platz beruhigt hatte, schlug Jacobsens große Stunde. „Eigentlich kann ich gar nicht so weit schießen“, sagte der 27-Jährige, den die Löwen im Sommer aus Elversberg geholt hatten. Bielefelds Verteidiger Maximilian Großer hatte ihm im Mittelfeld den Ball vor die Füße gestolpert und Jacobsen blitzschnell die Situation erfasst. „Ich hatte Glück, dass der Ball in perfektem Tempo zu mir kam, dann habe ich es einfach mal probiert.“ Und Trainer Giannikis erinnerte an das ziemlich ähnliche Gegentor, das sein Torwart Vollath am zweiten Spieltag beim 1:3 gegen den VfB Stuttgart kassiert hatte. „Deshalb ist es vielleicht Karma, dass wir ausgerechnet ein solches Tor schießen.“

Als ein paar Minuten nach dem Sonntagsschuss am späten Samstagnachmittag dann Feierabend war auf der Bielefelder Alm, wussten die Löwen selbst nicht so recht, wie ihnen dieser Sieg gelungen war. Obwohl sie zumindest in Durchgang eins nach einer schwächeren Startphase ganz gut drin waren in der Partie und durch Patrick Hobsch nach Vorarbeit des erst 17-jährigen Lukas Reich (23.) sowie durch Julian Guttau per Volleyschuss (31.) zwei passable Möglichkeiten hatten.

Aber die zweite Halbzeit gehörte komplett der Arminia – und wäre die Partie in die Binsen gegangen, die Sechziger wären auf den letzten Platz abgerutscht. Durch den zweiten Saisonsieg verließen sie die Abstiegsplätze, weshalb Sportchef Christian Werner seinen Übungsleiter gleich nach dem Schlusspfiff euphorisiert in die Arme nahm. „Er hat mir nur zum Sieg gratuliert, wir haben ein inniges Arbeitsverhältnis und das war ein wichtiges Spiel“, kommentierte Giannikis später die zur Schau gestellte Harmonie.

Wie stabil diese ist, zeigt sich womöglich schon am Mittwoch, wenn Aufsteiger Hannover 96 II im Grünwalder Stadion gastiert. Nur ein weiterer Sieg – es wäre der erste vor eigenem Publikum in dieser Saison – dürfte die Position des Trainers weiter stärken. Zu groß soll in den zahlreichen Gremien der Giesinger die Unzufriedenheit über den mäßigen Saisonstart und die spielerisch dürftigen Darbietungen sein. Man dürfe die Niedersachsen „keinesfalls unterschätzen, die Partie am Mittwoch ist sehr wichtig für den Kopf“, sagte Giannikis. Und er versuchte, die Probleme seiner Mannschaft zu relativieren: „Wir sehen, was wir reinlegen müssen und dass wir hin und wieder leiden müssen, um in dieser Liga bestehen zu können.“