Nach harten Tagen wegen einiger Coronafälle darf die TSG Hoffenheim wieder ins Teamtraining einsteigen. "Wir sind dankbar, dass wir heute vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs bekommen haben", sagte Alexander Rosen, Sportchef des Fußball-Bundesligisten, mit und betonte: "Das ist mit Sicherheit die beste Nachricht der vergangenen Tage - aber wir müssen weiterhin sehr bewusst und verantwortungsvoll mit der Situation umgehen." Die Kraichgauer, die am Samstag gegen den VfB Stuttgart spielen sollen und am Donnerstag darauf zum Europa-League-Spiel in Liberec müssen, hatten sich vergangene Woche in eine freiwillige Quarantäne begeben, nachdem zwei Betreuer und sechs Spieler positiv getestet worden waren. Am Wochenende vermeldete Hoffenheim, dass es danach keine weiteren positiven Tests gab.

Ungeklärt ist, wie es zur Häufung der Fälle kam. Spekuliert wird über einen Zusammenhang mit dem Spiel gegen Liberec von vorvergangener Woche gibt: Bei den Tschechen fehlten coronabedingt 15 Spieler. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bestätigte, dass außer die positiv getesteten Personen nicht alle Profis und Betreuer in eine vom Amt verfügte Quarantäne müssen. "Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises gibt es keine Kontaktpersonen, die in Quarantäne verfügt wurden", erklärte Amtsleiterin Silke Hartmann. Deshalb darf die TSG auf die planmäßige Durchführung der Partie gegen Stuttgart hoffen.