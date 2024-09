Zu den Fragen, die sich am Samstag nach der 1:2-Niederlage der TSG 1899 Hoffenheim beim 1. FC Union Berlin wegen der sogenannten Gesetzmäßigkeiten der ebenfalls sogenannten Branche aufdrängten, zählten Fragen nach der Zukunft des Trainers Pellegrino Matarazzo. Drei Niederlagen in Serie, insgesamt elf Gegentreffer, nur drei Punkte nach vier Spielen stellen eine Zwischenbilanz dar, die schon ganz andere Trainer in die Defensive gebracht haben. Sogar solche, die – im Gegensatz zu Matarazzo – nicht wochenlang das Gefühl vermittelt bekamen, unter friendly fire zu stehen. Allein, die Fragen, sie konnten nicht verbalisiert werden. Denn von den derzeit sportlich Verantwortlichen Hoffenheims war in Berlin nichts zu sehen.

Wobei: Wer das eigentlich ist, und wie er oder sie dann aussieht, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Spätestens mit dem Rauswurf von Manager Alexander Rosen Ende Juli und dem damit heraufbeschworenen Eindruck von Führungslosigkeit hat sich Hoffenheim von einem eh schon graumäusigen Bundesliga-Unternehmen definitiv in eine Firma der Anonymen verwandelt. Mit der Ausnahme Pellegrino Matarazzo, der als letztes erkennbares Gesicht der TSG auch am Samstag wieder den Hoffenheim-Sprecher geben und sich doch auf die Lippen beißen musste. Ließe er sich dazu hinreißen, zu sagen, was er denke, „würde das Feuer nur noch größer werden“, sagte er nach dem 1:2.

Auch von den Spielern war eher wenig zu hören. Von Torwart Oliver Baumann ist die wenig feine, aber treffende Einlassung überliefert, dass ihm „auch auf den Sack“ gehe, dass er bereits elf Gegentore kassiert hat. Selbst beim einzigen Saisonsieg (gegen den Aufsteiger Holstein Kiel) musste Baumann wie bislang in jedem Spiel zweimal hinter sich greifen. Baumann gehörte zu jenen Spielern, die exklusiv den Medien zugeführt wurden, die Übertragungsrechte besitzen; der andere war der Stürmer Marius Bülter. Und er formulierte deutlichen Unmut über die Lage im Klub.

Die Abwehr der TSG ist in der ersten Halbzeit „nicht auf Bundesliganiveau“, sagt Matarazzo

Die Unruhe „wirkt sich immer wieder auf die Mannschaft und die Spiele aus“, sagte Bülter und stöhnte: „Es ist nicht einfach.“ Das war eine bemerkenswerte Klage, denn sie kam aus berufenem Munde. Bülter kennt Chaos bestens. Er war unter anderem beim FC Schalke 04 beschäftigt, ehe er sich der TSG 1899 anschloss.

Am Samstag war Bülter derjenige, der die Mannschaft nach der Pause hochzog. Nach der Pause heißt: nach dem desaströsen Auftritt in der ersten Halbzeit. In den ersten Minuten kämpfte die Defensive der TSG erfolgreich darum, von Gänsefüßchen gerahmt zu werden. Sie sei „nicht auf Bundesliganiveau“ gewesen, sagte Matarazzo unverblümt. Fürwahr: Die sechste Spielminute war noch nicht erreicht, als die „Defensive“ der TSG durch Unions Zugänge Tom Rothe und Wooyeong Jeong überwunden worden war.

Das habe unter anderem am taktischen Fehlverhalten seiner Mannschaft gelegen. Sie habe, anders als verabredet, nicht die Zielspieler in den Zielzonen angespielt, um das hohe Pressing der Unioner ins Leere laufen zu lassen. Sondern habe flach aufgebaut. Hoffenheim verlor die Bälle und das Vertrauen in sich selbst.

Detailansicht öffnen Einst für Hoffenheim am Ball, nun angeblich ein Trainerkandidat: Aber Sandro Wagner bleibt beim DFB, mindestens bis 2026, sagt Rudi Völler. (Foto: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

Das Versäumnis der Unioner war es, den Vorsprung nicht ausgebaut zu haben – und damit erst die Stabilisierung der Gäste, dann auch den Anschlusstreffer durch Bülter (67.) möglich zu machen. Der Ärger blieb gleichwohl den Hoffenheimern vorbehalten. Jeder seiner Spieler müsse „in den Spiegel schauen und überlegen, warum Union schärfer“ war, sagte Matarazzo mit Blick auf die Anfangsphase, „das kann nur jeder für sich selbst beantworten.“ Den Trainer nahm Bülter bei Sky in Schutz. „Es lag in der ersten Halbzeit an uns“, sagte der Stürmer, Matarazzo stelle die Mannschaft weiterhin gut ein – und versuche, den ganzen Kraichgau-Radau auszublenden.

Der Eindruck drängt sich mehr und mehr auf, dass Matarazzos Arbeit regelrecht sabotiert wird. Das atemraubendste Gerücht war jenes über die Kontaktaufnahme Hoffenheims zu Sandro Wagner, der zu seiner aktiven Zeit auch bei der TSG angestellt war und zurzeit als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann agiert.

Die Geschichte waberte durch die Gazetten, ohne dass ein weisungsbefugter Offizieller der TSG sie ins Reich der Fabeln verwiesen hätte; beerdigt wurde die Option erst durch DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der am Samstag im ZDF-Sportstudio zu Gast war. Dort sagte Völler, dass sich der derzeit noch in der Ausbildung befindliche Wagner durchaus geehrt fühle, wenn eine Anfrage komme. Wagner selbst aber hat offenkundig kein Interesse, nach Sinsheim zurückzukehren, er werde mindestens bis zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 an der Seite Nagelsmanns bleiben.

„Wir haben klar vereinbart und auch mit ihm (Wagner) abgestimmt, dass er jetzt bis zur Weltmeisterschaft bei uns bleibt“, sagte Völler. Ob sich Matarazzos Lage dadurch nachhaltig entspannt, darf bezweifelt werden; das dürften nur Siege bewerkstelligen. Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich am Mittwoch, wenn der Vorjahres-Siebte in der Europa League beim dänischen Erstligisten FC Midtjylland antritt.