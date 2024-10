TSG Hoffenheim:Paul Pajduch wird Technischer Direktor

Fußball -Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat Paul Pajduch als Technischen Direktor eingestellt. Damit ist die sportliche Leitung der Kraichgauer wieder komplett, wie der Klub mitteilte. Der 30 Jahre alte Pajduch folgt damit dem neuen Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker, mit der er schon beim österreichischen Meister Sturm Graz in der Führungsebene zusammengearbeitet hat. Pajduch war seit 2018 für Graz tätig - an der Seite von Schicker.

Pajduch wird sich in Hoffenheim laut Clubangaben vor allem mit dem Scouting und der Kaderplanung beschäftigen. Zusammen mit Schicker und Frank Kramer (Direktor Sport) bildet er die neue sportliche Leitung bei der TSG. „Es ist ja bekannt, dass ich bei Sturm Graz in den vergangenen Jahren sehr gut und vor allem erfolgreich mit Paul Pajduch zusammengearbeitet habe. In dieser Zeit ist ein enormes Vertrauensverhältnis entstanden, so dass ich nie ein Geheimnis daraus gemacht habe, dass Paul mein absoluter Wunschkandidat für die vakante Stelle des Technischen Direktors hier in Hoffenheim war“, sagte Schicker laut Mitteilung.