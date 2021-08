Von Maik Rosner, Augsburg

Am Ende kam Sebastian Hoeneß nicht um das Sonderlob herum, das er eigentlich vermeiden wollte. Doch nach dem 4:0 (1:0)-Auftaktsieg seiner insgesamt gut aufgelegten Mannschaft der TSG Hoffenheim beim FC Augsburg am Samstag musste er ja fast schon zwangläufig über Andrej Kramaric reden, weil der hauptamtliche Torjäger diesmal in einer eher ungewohnten Rolle geglänzt hatte. Wie alle anderen, sagte Trainer Hoeneß also etwas widerwillig, habe Kramaric mit seinen drei Torvorlagen "Außergewöhnliches geleistet. Andrej ist die zentrale Figur für unser Spiel, das zeigt er Jahr für Jahr".

Hoffenheims 1:0 von Jacob Bruun Larsen hatte Kramaric mit einer Flanke vom rechten Flügel aufgelegt (37.). Beim 2:0 bediente der kroatische Nationalspieler den eingewechselten Sargis Adayman mit einem verzögerten Doppelpass (78.). Vor Giorginio Rutters 3:0 schob Kramaric den Ball erneut präzise in den Lauf des Kollegen (87.). Nur das 4:0 von Sebastian Rudy (90.+5) legte Kramaric nicht mit dem letzten Pass direkt auf. Entscheidend eingeleitet hatte er das Tor zum Endstand aber mit dem vorletzten Zuspiel in die Tiefe auf Rutter, der querlegte, ehe Rudy vollendete.

Nur für einen eigenen Torerfolg war Kramaric in diesem lange Zeit engen Spiel offenbar nicht vorgesehen an diesem heißen Nachmittag, nach dem sich bei den frustrierten Augsburgern gleich wieder eine latente Alarmstimmung einstellte. Zwar schloss Kramaric auch mehrmals selbst gefährlich ab, darunter mit einem Versuch aus rund 40 Metern, als Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz weit vor seinem Tor gestanden hatte. Doch diesmal war ihm kein eigener Treffer vergönnt. Anders als am vergangenen Montag im Pokalspiel beim Drittligisten Viktoria Köln, als er in der Verlängerung mit seinem Tor zum 3:2 den Einzug in die zweite Runde gesichert hatte. Und anders als am ersten Spieltag vor einem Jahr, als er alle drei Tore zum 3:2-Sieg beim 1. FC Köln erzielt hatte.

Ein letzter großer Vertrag wäre für ihn womöglich sehr reizvoll

Diesmal sorgte Kramaric vor 9124 Zuschauern in der Augsburger Arena stattdessen mit einem Vorlagen-Hattrick für Aufsehen, wenn man so will. "Der steckt die Bälle genauso durch, wie man sie braucht. Das macht mit ihm sehr viel Spaß", sagte Adamyan. Kramaric habe ein "super Spiel" gemacht, auch ohne eigenen Treffer. "Natürlich hätte ich ihm auch ein Tor gewünscht, aber mit drei Vorlagen kann man auch gut leben", befand Adamyan in seinem Loblieb.

Bei der TSG hoffen sie, dass sie auch künftig auf Kramaric zählen können, der in der Vorsaison 20 Ligatore und sechs Vorlagen angehäuft hatte. Ganz sicher können sie sich noch nicht sein, dass er wirklich über die Transferfrist am 31. August hinaus für Hoffenheim aufläuft. Zwar steht er bei ihnen noch bis zum Saisonende unter Vertrag, zudem wurden jüngste Aussagen von Kramaric als Bekenntnis zu Hoffenheim gedeutet. Doch das gaben die Aussagen allenfalls bedingt her. Außerdem ist der Kroate inzwischen 30 Jahre alt, ein letzter großer Vertrag wäre für ihn womöglich sehr reizvoll. Und nur jetzt bekäme die TSG ja noch eine Ablöse.

Andererseits soll Hoffenheim Kramaric ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet haben. Zudem ist es mit dem Transferthema bei Kramaric ja wie mit seinen Leistungen. Jahr für Jahr zeigt er seinen Wert und gilt als Wechselkandidat. Am Ende aber blieb der Stürmer bisher stets in Hoffenheim. Geht es nach Hoeneß, soll das auch so bleiben.